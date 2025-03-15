Стосується всіх власників газових приладів: за що масово штрафують на 50 000 гривень і більше

Українців попереджають про серйозні штрафи за самовільну заміну газових котлів чи плит. Незнання законів не звільняє від відповідальності, тому важливо розібратися в нюансах, щоб уникнути неприємностей.

Чому не можна діяти самостійно?

Газова система – це складний механізм, де кожен прилад повинен відповідати встановленим нормам. Самовільне підключення обладнання може призвести до:

відключення газопостачання;

штрафів, що сягають десятків тисяч гривень;

збільшеної плати за газ;

небезпеки для життя та здоров’я.

Особливо уважними слід бути тим, хто успадкував житло з самовільно встановленим обладнанням. За законом, відповідальність переходить до нового власника. Важливо також розуміти, що не лише заміна, але й перенесення газового обладнання без дозволу, є порушенням.

Як замінити обладнання без штрафів?

Існує два варіанти легалізації заміни газового обладнання:

Ескізний проєкт: підходить, якщо потужність та функціональність приладу не змінюються.

Нові технічні умови: необхідні, якщо змінюється потужність котла, спосіб димовідведення чи місце розташування приладу.

Щоб уникнути штрафів, дотримуйтесь такої процедури:

Зверніться до оператора ГРМ і подайте заяву на отримання технічного завдання.

Замовте проєкт на нове обладнання у сертифікованій компанії.

Встановіть новий прилад через фахівців і викличте інспектора для перевірки.

Підпишіть акт введення в експлуатацію.

Варто пам’ятати, що встановлювати та підключати газові прилади можуть лише сертифіковані фахівці. Якщо ви успадкували житло з незаконно встановленим обладнанням, зверніться до оператора ГРМ якомога швидше. Також, варто додати, що заміна газового обладнання без відповідних дозволів, може спричинити не лише штрафи, а й кримінальну відповідальність, у разі виникнення аварійної ситуації.