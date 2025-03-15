Стосується всіх власників газових приладів: за що масово штрафують на 50 000 гривень і більше
Українців попереджають про серйозні штрафи за самовільну заміну газових котлів чи плит. Незнання законів не звільняє від відповідальності, тому важливо розібратися в нюансах, щоб уникнути неприємностей.
Чому не можна діяти самостійно?
Газова система – це складний механізм, де кожен прилад повинен відповідати встановленим нормам. Самовільне підключення обладнання може призвести до:
- відключення газопостачання;
- штрафів, що сягають десятків тисяч гривень;
- збільшеної плати за газ;
- небезпеки для життя та здоров’я.
Особливо уважними слід бути тим, хто успадкував житло з самовільно встановленим обладнанням. За законом, відповідальність переходить до нового власника. Важливо також розуміти, що не лише заміна, але й перенесення газового обладнання без дозволу, є порушенням.
Як замінити обладнання без штрафів?
Існує два варіанти легалізації заміни газового обладнання:
- Ескізний проєкт: підходить, якщо потужність та функціональність приладу не змінюються.
- Нові технічні умови: необхідні, якщо змінюється потужність котла, спосіб димовідведення чи місце розташування приладу.
Щоб уникнути штрафів, дотримуйтесь такої процедури:
- Зверніться до оператора ГРМ і подайте заяву на отримання технічного завдання.
- Замовте проєкт на нове обладнання у сертифікованій компанії.
- Встановіть новий прилад через фахівців і викличте інспектора для перевірки.
- Підпишіть акт введення в експлуатацію.
Варто пам’ятати, що встановлювати та підключати газові прилади можуть лише сертифіковані фахівці. Якщо ви успадкували житло з незаконно встановленим обладнанням, зверніться до оператора ГРМ якомога швидше. Також, варто додати, що заміна газового обладнання без відповідних дозволів, може спричинити не лише штрафи, а й кримінальну відповідальність, у разі виникнення аварійної ситуації.
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