Украинцам начислят еще по 2000 гривен: кто получит выплаты после 15 марта?

Часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине получит ежемесячные выплаты от государства уже 15 марта. Деньги поступят на счета, несмотря на то, что это суббота. Если же выплаты не поступят 15 марта, то средства будут зачислены в понедельник.

Кто получит выплаты?

Выплаты предоставляются не всем ВПЛ, а только тем, кто соответствует определенным критериям. Прежде всего, это лица, которые находятся в трудной жизненной ситуации и нуждаются в поддержке от государства.

Выплаты будут предоставляться ежемесячно до августа 2025 года. Сумма помощи не изменилась: взрослым начисляют 2000 гривен, а детям и лицам с инвалидностью – 3000 гривен.

Деньги поступают на карточку в два этапа – 15 или 28 числа. Поэтому уже 15 марта часть украинцев получит выплаты. Те, кто не получит деньги 15 числа, получат средства в конце месяца – 28 марта.

Ограничений в использовании этих денег нет. Их можно потратить на любые нужды, например, купить продукты, частично оплатить коммунальные услуги, приобрести одежду, лекарства или другие товары.

Проверки ВПЛ

С 1 марта 2025 года в Украине проводятся тщательные проверки граждан, которые предоставляют бесплатное проживание переселенцам. Эта мера связана с обновлениями в программе «Приют», которая предусматривает компенсацию за размещение переселенцев.

Граждане, которые приютили ВПЛ, имеют право на ежемесячную компенсацию в размере 450 гривен за каждого человека. До конца прошлого года эти выплаты осуществлялись Управлением Верховного комиссара ООН, однако с 1 марта 2025 года ответственность за выплаты переходит Пенсионному фонду Украины.

«Если компенсация уже была назначена ранее, повторно подавать заявление не нужно – выплаты будут продолжаться автоматически. Если выплаты не были оформлены, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины лично или онлайн», – отметили в ПФУ.

Компенсация будет назначаться на шесть месяцев и автоматически продлеваться на второй полугодовой период после проверки на соответствие условиям получения компенсации.

Дополнительные проверки граждан, получающих компенсации, начнутся с 1 марта, и, как говорят в Пенсионном фонде, по их результатам часть граждан потеряет право на выплаты.