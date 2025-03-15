Українцям нарахують ще по 2000 гривень: хто отримає виплати після 15 березня?

Частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні отримає щомісячні виплати від держави вже 15 березня. Гроші надійдуть на рахунки, незважаючи на те, що це субота. Якщо ж виплати не надійдуть 15 березня, то кошти будуть зараховані у понеділок.

Хто отримає виплати?

Виплати надаються не всім ВПО, а лише тим, хто відповідає певним критеріям. Перш за все, це особи, які перебувають у важкій життєвій ситуації та потребують підтримки від держави.

Виплати надаватимуться щомісячно до серпня 2025 року. Сума допомоги не змінилася: дорослим нараховують 2000 гривень, а дітям та особам з інвалідністю – 3000 гривень.

Гроші надходять на картку у два етапи – 15 або 28 числа. Тому вже 15 березня частина українців отримає виплати. Ті, хто не отримає гроші 15 числа, отримають кошти наприкінці місяця – 28 березня.

Обмежень у використанні цих грошей немає. Їх можна витратити на будь-які потреби, наприклад, купити продукти, частково сплатити комунальні послуги, придбати одяг, ліки чи інші товари.

Перевірки ВПО

З 1 березня 2025 року в Україні проводяться ретельні перевірки громадян, які надають безоплатне проживання переселенцям. Ця міра пов’язана з оновленнями в програмі “Прихисток”, яка передбачає компенсацію за розміщення переселенців.

Громадяни, які прихистили ВПО, мають право на щомісячну компенсацію в розмірі 450 гривень за кожну особу. До кінця минулого року ці виплати здійснювалися Управлінням Верховного комісара ООН, однак з 1 березня 2025 року відповідальність за виплати переходить Пенсійному фонду України.

“Якщо компенсація вже була призначена раніше, повторно подавати заяву не потрібно – виплати продовжуватимуться автоматично. Якщо виплати не були оформлені, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України особисто або онлайн”, – зазначили в ПФУ.

Компенсація призначатиметься на шість місяців і автоматично продовжуватиметься на другий піврічний період після перевірки на відповідність умовам отримання компенсації.

Додаткові перевірки громадян, які отримують компенсації, розпочнуться з 1 березня, і, як кажуть у Пенсійному фонді, за їх результатами частина громадян втратить право на виплати.