Ніколи не кажіть своїй дитині «молодець»: Дмитро Карпачов дав майстер-клас із похвали

02Про те, що дітей потрібно підтримувати і хвалити, знає напевно кожен. Популярні психологи та коучі наголошують на цьому ледь не у кожному пості в соцмережі чи YouTube-відео на тему виховання. Та, як виявилося, хвалити також потрібно правильно. Авторитетний український психолог Дмитро Карпачов розповів, чому звичайне «Ти молодець!» – це в більшості випадків марнування слів, а не похвала.

У слові «молодець» немає ані сенсу, ані емоцій

Відомий психолог стверджує, що «молодець» – це пусте слово. Промовляючи його, ви не конкретизуєте, за що саме хвалите дитину, не акцентуєте увагу на її здібностях чи моральних якостях, які вона проявила в певній ситуації.

За словами Карпачова, дитина неодмінно повинна розуміти, за що саме її похвалили. Тоді вона усвідомить, що її вчинок був правильним й буде вчиняти так і надалі. Якщо ж ви похвалити дитину наприклад за хороші оцінки чи інші досягнення, ваші слова стануть для неї мотивацією старатися ще більше.

Як правильно хвалити дитину?

Щоб з підкреслити правильність вчинку чи певні успіхи дитини потрібно вживати якнайконкретніших формулювань. Наприклад:

дякую, що допоміг/ла мені розібрати покупки;

сьогодні ти значно швидше зробив/ла уроки;

ти прийняв/ла найкраще рішення;

я пишаюся, що ти зміг/ла з цим впоратися;

мене вражає твоя винахідливість.

Ці та інші фрази з акцентують увагу на конкретних чеснотах та здобутках вашої дитини, даючи їй зрозуміти, що ви цікавитесь її життям та готові підтримувати.

Чому важливо хвалити навіть за маленькі досягнення?

Важливі не лише слова похвали, а також її регулярність. Якщо раз в рік похвалити дитину за хороші оцінки в табелі, це не принесе очікуваного результату. Щоб показати дитині свою підтримку потрібно регулярно цікавитися її життям та помічати навіть найменші досягнення. Тоді у вашого сина чи доньки сформується стабільна самооцінка, а стосунки між вами стануть ще ближчими та довірливішими.