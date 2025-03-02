В Украине выводят из обращения гривны номиналом 50 и 200 гривен: объяснение от НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) запускает процесс обновления наличного обращения, постепенно выводя из использования гривневые купюры номиналом 50 и 200 гривен, выпущенные в период с 2003 по 2007 годы. Их заменят на банкноты более современного образца, выпущенные с 2014 года и позже.

Гражданам не нужно специально обменивать эти купюры. Они остаются действительными платежными средствами, и вы можете ими рассчитываться в магазинах, на рынках и в других местах. Процесс замены будет происходить постепенно, по мере того, как старые купюры будут попадать в банки.

«Мы хотим сделать процесс максимально комфортным для граждан. Не нужно создавать ажиотаж, просто пользуйтесь деньгами, как и раньше», – уверяют в НБУ. «Мы понимаем, что любые изменения могут вызвать беспокойство, но в этом случае нет причин для волнения», – добавил представитель НБУ.

Для чего это делается?

С 1 ноября 2024 года банки перестанут выдавать старые купюры из касс. Также НБУ прекратит поставлять их банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличности. Это делается для того, чтобы повысить качество наличности в обращении, сделать ее более надежной и защищенной от подделок.

«Мы стремимся, чтобы в обращении были только современные, качественные банкноты, которые соответствуют самым высоким стандартам безопасности», – отмечают в НБУ.

Что еще стоит знать?

В Нацбанке также отмечают несколько важных моментов.

Старые купюры будут постепенно изыматься из обращения.

Новые банкноты имеют более современные элементы защиты.

НБУ постоянно работает над усовершенствованием наличной гривны.

Одновременно с этим Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету «Зодиак!». Ее номинал – 10 грн. Монета отчеканена из серебра и посвящена системе из двенадцати астрологических знаков, каждый из которых соответствует определенному созвездию.