Ви теж робите цю помилку: як правильно мит холодильник, щоб не витрачати зайвого

Регулярне миття холодильника – це не лише питання гігієни, але й спосіб заощадити гроші на електроенергії. Проте, якщо робити це неправильно, можна отримати зовсім протилежний результат.

Вимкни та заощаджуй: простий трюк, який врятує ваш бюджет

Перед тим, як братися за миття холодильника, обов’язково відключіть його від електромережі. Це не лише питання безпеки, але й суттєва економія. Річ у тім, що при відкритих дверцятах працюючий холодильник починає споживати набагато більше електроенергії, намагаючись підтримувати задану температуру.

“Якщо ви залишите дверцята відкритими та почнете провітрювати внутрішній простір, не відключивши прилад від мережі, температура всередині різко підвищиться. Холодильник почне працювати на повну потужність, щоб її знизити, що призведе до значних витрат електроенергії. Цього легко уникнути, просто вимкнувши пристрій на час прибирання”, – стверджують експерти.

Крім того, вимкнений холодильник набагато легше мити. На холодних стінках вода може конденсуватися, що ускладнить ретельне прибирання.

Чистота – запорука здоров’я та економії

Отож, як мити холодильник правильно.

Почніть з сортування продуктів: викиньте все, що зіпсувалося.

Вийміть усі полиці та ящики, щоб ретельно їх помити.

Використовуйте натуральні миючі засоби: розчин води, засобу для миття посуду та харчової соди.

Ретельно промийте всі куточки та щілини, особливу увагу приділіть ущільнювачам.

Протріть холодильник сухою тканиною та розставте продукти так, щоб забезпечити вільну циркуляцію повітря.

Не перевантажуйте холодильник продуктами: повітря повинно вільно циркулювати, щоб продукти довше залишалися свіжими. Це також допоможе холодильнику працювати ефективніше та споживати менше електроенергії. “Регулярне прибирання холодильника – це не лише гігієна, але й інвестиція у ваш бюджет”, – наголошують фахівці. І вкрай важливо робити це правильно, адже мінімальні зусилля допоможуть заощадити.