“Скарб у кишені”: які українські монети можна продати за шалені гроші?

Виявляється, серед звичайних українських монет ховаються справжні скарби, за які колекціонери готові викласти цілі статки. Нещодавно на аукціоні 2 копійки 1992 року продали за неймовірні 105 001 гривню! Розберемося, у чому ж секрет цих “золотих” монет.

“Два карбованці” за 100 тисяч: історія однієї монети

Торги відбулися на відомому майданчику Violity, де за рідкісний екземпляр змагалися 44 учасники. Що ж робить цю монету такою цінною? Справа в тому, що 2 копійки 1992 року – це справжня нумізматична рідкість. Вони ніколи не були в обігу, адже це пробний тираж, який так і не потрапив у широке використання. “Монета вкрай рідкісна”, – підкреслив автор оголошення.

Особливості “золотих” 2 копійок:

Рік випуску: 1992 рік, що робить їх одними з перших монет незалежної України.

Пробний тираж: вони не призначалися для широкого обігу, що робить їх особливо цінними.

Штамп монети: АА, що є однією з ознак рідкісного екземпляра.

Матеріал: алюміній, що був поширеним матеріалом для монет того часу.

Стан: монета не реставрувалася, але має дефекти – подряпини та потертості, що не зменшує її цінність.

“Гривня-скарб”: не тільки копійки в ціні

Не лише 2 копійки можуть принести вам несподіване збагачення. 1 гривня 1992 року також є бажаним екземпляром для колекціонерів. На одному з аукціонів таку монету продали за 65 506 гривень.

Як знайти скарб?

Насправді це не так просто. але:

Перевірте свої колекції: уважно перегляньте свої старі монети, особливо ті, що були випущені в перші роки незалежності України.

Зверніть увагу на деталі: шукайте монети з рідкісними штампами, дефектами або особливостями.

Вивчіть нумізматичні каталоги: ознайомтеся з інформацією про рідкісні українські монети, щоб знати, що шукати.

Зверніться до нумізматів: професійні колекціонери можуть допомогти вам оцінити ваші монети та знайти покупців.

Відвідайте нумізматичні аукціони: спеціалізовані аукціони – це місце, де можна вигідно продати рідкісні монети.

Можливо, саме у вашому гаманці або скарбничці ховається справжній скарб!