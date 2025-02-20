ТЦК “охотится” на мужчин с этими профессиями: обнародован список

В Украине продолжается всеобщая мобилизация мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Хотя повестки могут вручить любому, есть определенные категории граждан, которыми особенно интересуются представители ТЦК.

«Технари» и опытные воины – главный запрос

По словам представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина, сейчас в ВСУ есть огромный спрос на «технарей». Конечно, физически подготовленные люди также нужны, но особый акцент делается на специалистов, которые имеют технические навыки и знания. Кроме того, украинское военное руководство неоднократно подчеркивало, что для доукомплектации ВСУ прежде всего нужны солдаты с боевым опытом.

ТОП-5 профессий, которые «в топе» в ТЦК

Существует перечень специалистов, профессии которых очень востребованы в армии, поэтому шансы получить повестку для них особенно высоки. Вот они:

Операторы БПЛА: беспилотники играют ключевую роль в современной войне, поэтому операторы дронов являются чрезвычайно ценными кадрами.

IT-специалисты: специалисты по информационным технологиям нужны для обеспечения связи, кибербезопасности и других важных задач.

Водители: умение управлять разнообразной военной техникой является критически важным на войне, поэтому водители всегда в цене.

Стрелки: хотя «технари» в приоритете, умелые стрелки, конечно же, также нужны для выполнения боевых задач.

Разведчики: разведка является залогом успеха любой военной операции, поэтому разведчики всегда пользуются спросом.

«Резерв+» – что скоро там увидим?

Напомним, что ранее мы писали о том, что будет указано в «Резерв+» после того, как ТЦК объявит гражданина в розыск. Эта информация может быть полезной для военнообязанных, которые хотят быть в курсе своего статуса.

Напомним, всеобщая мобилизация продолжается с 24 февраля 2022 года. И если в первый год войны хватало добровольцев, то со второго года войны начались масштабные мобилизационные мероприятия, которые продолжаются до сих пор.