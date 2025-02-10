Стало известно, будут ли переводить в Украине часы на летнее время

Уже много лет подряд в последнюю неделю марта стрелки часов переводят на один час вперед. Такой переход называется переходом на летнее время. Осенью часы переводят на зимнее время, то есть на час назад. Так продолжалось десятилетиями и не только в Украине, но и во многих странах. Правда, украинские нардепы решили, что дважды в год переводить часы — слишком вредно для человеческого организма. Нардепы настаивают на том, чтобы часы вообще больше не переводили и оставили их в зимнем времени. То есть чтобы в марте и вообще в будущем больше никаких переводов стрелок не было. До недавнего времени украинцы думали, что это уже окончательное решение, но, как оказалось, не все так просто.

Часы в марте все еще могут переводить

Законопроект о том, чтобы больше не переводить стрелки часов, уже создан и передан на рассмотрение Президенту Украины. Однако Владимир Зеленский не торопится его подписывать и если он не сделает этого, то в марте часы снова переведут. К слову, украинцы не против того, чтобы часы переводили. И в целом большинство даже за то, чтобы эту традицию не отменяли. А если уж и решат отменить, то чтобы оставили не зимнее время, а именно летнее. Что ж, уже через полтора месяца мы сможем узнать с каким временем будем жить дальше.

Как не страдать от перехода на летнее время?

Медики говорят, что большинство людей чувствуют именно переход на летнее время, ведь им нужно утром на час быстрее просыпаться. Чтобы не слишком нагружать организм, медики советуют заранее готовиться к переводу стрелок. Начинайте за неделю-две просыпаться на 10-15 минут раньше пока комфортно не перестроитесь на новый график. Также пробуйте немного быстрее ложиться спать, чтобы организм отдыхал обычное для него количество времени.