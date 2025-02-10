Стало відомо, чи переводитимуть в Україні годинники на літній час

Вже багато років поспіль, в останній тиждень березня стрілки годинників переводять на одну годину вперед. Такий перехід називається переходом на літній час. Восени годинники переводять на зимовий час, тобто на одну годину назад. Так тривало десятиліттями й не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу. Щоправда, українські нардепи вирішили, що двічі в рік переводити годинники — це надто шкідливо для людського організму. Нардепи наполягають на тому, щоб годинники взагалі більше не переводили й залишили їх на зимовому часі. Тобто, щоб у березні й загалом у майбутньому більше жодних переведень стрілок не було. Донедавна українці думали, що це вже остаточне рішення та, як виявилося — не все так просто.

Годинники у березні все ще можуть переводити

Законопроєкт про те, щоб більше не переводити стрілки годинників, вже створений та переданий на розгляд Президенту України. Однак Володимир Зеленський не квапиться його підписувати і якщо він таки не зробить цього, то у березні годинники знову переведуть. До слова, українці не проти того, щоб годинники переводили. Й загалом, більшість навіть за те, щоб цю традицію не скасовували. А якщо вже й вирішать скасувати, то щоб залишили не зимовий час, а саме літній. Що ж, вже через півтора місяця ми зможемо дізнатися з яким часом продовжуватимемо жити далі.

Як не стресувати від переходу на літній час?

Медики кажуть, що найбільше люди відчувають саме перехід на літній час, адже їм потрібно зранку на годину швидше прокидатися. Щоб не надто навантажувати організм, медики радять завчасно готуватися до переводу стрілок. Починайте за тиждень-два прокидатися на 10-15 хвилин раніше й допоки комфортно не перелаштуєтесь на новий графік. Також пробуйте трішки швидше лягати спати, щоб організм відпочивав звичну для нього кількість часу.