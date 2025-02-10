Украинцы массово покидают Польшу: куда едут как заробитчане, так и беженцы

В начале войны Польша стала самым популярным направлением для бежавших от войны украинцев. Там в первые месяцы полномасштабного вторжения осело несколько миллионов украинцев. Также многие наши соотечественники уже были в Польше на заработках, еще до начала военного положения. Однако, как только другие страны начали предоставлять украинцам временное убежище, Польшу начали постепенно покидать. Активно переезжают украинцы и сегодня, ведь в Польше уже не осталось никаких социальных выплат или любой другой поддержки для беженцев. С работой тоже не все так гладко, ведь цены на жилье очень высоки, а зарплата по сравнению с той, что платят во многих других странах — низкая.

Украинцы выбирают Германию

Сейчас большинство украинцев держат курс на Германию. Это, наверное, единственная страна, которая на сегодняшний день все еще активно поддерживает беженцев, предоставляет им бесплатное жилье и социальные выплаты. В Германии можно найти высокооплачиваемую работу и проще интегрироваться в общество.

Кроме этого, только в Германии пока нет разговоров о том, что украинцев будут возвращать домой, или не будут предоставлять убежище тем, кто проживает в относительно безопасных регионах Украины. А так уже, например, сделала Норвегия.

Все очень нестабильно

Пока для украинцев, которые находятся за границей, все очень не стабильно. Временную защиту во многих странах продлили до 2026 года, но параллельно с этим вносят многочисленные поправки в законодательство, регулирующее пребывание украинцев за границей. К примеру, об этом уже сообщили в польском Правительстве.

«Из моих переговоров как представитель председательствующей в Совете ЕС страны с представителями других государств ЕС, министрами внутренних дел во всех странах союза, следует, что существует общее согласие со стороны Европейской комиссии, что директива о временной защите украинцев не будет продолжена. Должна быть принята какая-то система в ЕС во избежание так называемых вторичных миграционных перемещений. А те, кто хочет оставаться в Польше, перейдут на временное проживание (pobyt czasowy)», — заявили поляки.