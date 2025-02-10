Українці масово покидають Польщу: куди їдуть як заробітчани, так і біженці

На початку війни Польща стала найпопулярнішим напрямком для українців, які тікали від війни. Там в перші місяці повномасштабного вторгнення осіло кілька мільйонів українців. Також чимало наших співвітчизників вже були у Польщі на заробітках, ще до початку воєнного стану. Проте, як тільки інші країни почали надавати українцям тимчасовий прихисток, Польщу почали поступово покидати. Активно переїжджають українці й сьогодні, адже у Польщі вже не залишилося жодних соціальних виплат, чи будь-якої іншої підтримки для біженців. З робою теж не все так гладко, адже ціни на житло надзвичайно високі, а зарплата порівняно з тою, що платять у багатьох інших країнах — низька.

Українці обирають Німеччину

Наразі більшість українців тримають курс на Німеччину. Це напевно єдина країна, яка на сьогодні все ще активно підтримує біженців, надає їм безкоштовне житло та соціальні виплати. Також в Німеччині можна знайти високооплачувану роботу та простіше інтегруватися у суспільство.

Окрім цього, лише в Німеччині поки немає розмов про те, що українців повертатимуть додому, або ж не надаватимуть прихисток тим, хто проживає у відносно безпечних регіонах України. А так вже, наприклад, вичинила Норвегія.

Все дуже не стабільно

Наразі для українців, які перебувають за кордоном все дуже не стабільно. Тимчасовий захист у багатьох країнах продовжили до 2026 року, але паралельно з цим вносять численні поправки в законодавство, яке регулює перебування українців закордоном. Наприклад, про це вже повідомили в польському Уряді.

«З моїх переговорів як представник головуючої в Раді ЄС країни з представниками інших держав ЄС, міністрами внутрішніх справ у всіх країнах союзу, випливає, що існує спільна згода з боку Європейської комісії, що директива про тимчасовий захист українців не буде продовжена. Повинна бути прийнята якась система в ЄС, щоб уникнути так званих вторинних міграційних переміщень. А ті, хто захоче залишатися у Польщі, перейдуть на тимчасове проживання (pobyt czasowy)», – заявили поляки.