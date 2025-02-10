Эти товары разорят ваш бюджет: стало известно, на каких продуктах магазины ставят самую высокую наценку

В современном мире маркетинга, магазины часто используют различные уловки, чтобы заставить нас покупать товары по завышенным ценам. Некоторые товары могут казаться не такими дорогими, но именно на них идет самая большая наценка.

Давайте рассмотрим список товаров, на которых магазины делают наибольшую прибыль, и как не попасть в их маркетинговые ловушки:

Растворимый кофе: мало кто знает, что настоящий состав растворимого кофе – это страшная коммерческая тайна. Компании не раскрывают его, чтобы не скопировали. Тем не менее, скорее всего, в пакетиках просто насыпано что-то очень дешевое, и они не хотят это афишировать. Ради интереса, прочитайте этикетку: сахар, глюкозный сироп, масло пальмовое, кофе и т.д. То есть, здесь «пальмы» больше, чем кофе.

Туалетная бумага: производители туалетной бумаги используют различные маркетинговые уловки, чтобы выделиться на полках магазинов. Бумага с ароматом персика, с пузырьками, любого цвета радуги, 8 слоев, с втулкой, которую можно смыть. Тем не менее, часто они сокращают длину рулонов.

Энергетики: энергетические напитки – это, по сути, вода с сахаром. Другие добавки, которые содержатся в них, не могут серьезно влиять на организм. Продажа энергетиков в банках малого объема приносит владельцам сверхприбыль.

Эко и био товары: маркировка «ЭКО» или «БИО» на товарах часто является лишь маркетинговым ходом, чтобы продать обычный товар с пятикратной наценкой. Например, обычный кусок глазированного сахара может продаваться как десерт для веганов по завышенной цене.

Ополаскиватель для рта: ополаскиватели для рта – это сверхприбыльный товар, поскольку основной компонент (фториды) стоит очень дешево.

Китайский ширпотреб: китайские товары широкого потребления популярны среди торговых сетей из-за их низкой закупочной цены и отсутствия срока годности. Однако, качество этих товаров часто оставляет желать лучшего.

Батарейки: не стоит покупать брендовые батарейки, поскольку они часто имеют худшие показатели, чем бюджетные варианты.

Попкорн: попкорн в кино — это дань моде, но покупать его в магазине не стоит, поскольку это не особо полезный и очень дорогой продукт.

Кексы: кексы со сроком годности 1 год не могут быть полезными. Цена производства кексов копеечная, а большой срок годности позволяет продавать их по завышенной цене.

Пресса: продажи прессы падают каждый год, поскольку современное поколение предпочитает интернет. Пожилые люди часто покупают газеты с телепрограммой, которую можно бесплатно найти в сети.

Фрукты вне сезона: фрукты вне сезона могут стоить очень дорого. Перед покупкой стоит задуматься, действительно ли они стоят такой цены.

Ретро товары: ретро товары часто являются лишь маркетинговым ходом, чтобы сыграть на желании людей прикоснуться к чему-то знакомому с юности. Тем не менее, вкус этих товаров может отличаться от того, что был раньше.

Перед тем, как купить товар, всегда стоит сравнить цены в разных магазинах, обратить внимание на состав и срок годности, а также почитать отзывы других покупателей.