Ці товари розорять ваш бюджет: стало відомо, на яких продуктах магазини ставлять найвищу націнку

У сучасному світі маркетингу, магазини часто використовують різні хитрощі, щоб змусити нас купувати товари за завищеними цінами. Деякі товари можуть здаватися не такими дорогими, але саме на них йде найбільша націнка.

Давайте розглянемо список товарів, на яких магазини роблять найбільший прибуток, та як не потрапити в їхні маркетингові пастки:

Розчинна кава: мало хто знає, що справжній склад розчинної кави – це страшна комерційна таємниця. Компанії не розкривають його, щоб не скопіювали. Проте, швидше за все, в пакетиках просто насипано щось дуже дешеве, і вони не хочуть це афішувати. Заради інтересу, прочитайте етикетку: цукор, глюкозний сироп, олія пальмова, кава і т.д. Тобто, тут “пальми” більше, ніж кави.

Туалетний папір: виробники туалетного паперу використовують різні маркетингові хитрощі, щоб виділитися на полицях магазинів. Папір з ароматом персика, з пухирцями, будь-якого кольору веселки, 8 шарів, з втулкою, яку можна змити. Проте, часто вони скорочують довжину рулонів.

Енергетики: енергетичні напої – це, по суті, вода з цукром. Інші добавки, які містяться в них, не можуть серйозно впливати на організм. Продаж енергетиків у банках малого об’єму приносить власникам надприбуток.

Еко та біо товари: маркування “ЕКО” або “БІО” на товарах часто є лише маркетинговим ходом, щоб продати звичайний товар з п’ятикратною націнкою. Наприклад, звичайний шматок глазурованого цукру може продаватися як десерт для веганів за завищеною ціною.

Ополіскувач для рота: ополіскувачі для рота – це надприбутковий товар, оскільки основний компонент (фториди) коштує дуже дешево.

Китайський ширвжиток: китайські товари широкого вжитку є популярними серед торгових мереж через їх низьку закупівельну ціну та відсутність терміну придатності. Проте, якість цих товарів часто залишає бажати кращого.

Батарейки: не варто купувати брендові батарейки, оскільки вони часто мають гірші показники, ніж бюджетні варіанти.

Попкорн: попкорн у кіно – це данина моді, але купувати його в магазині не варто, оскільки це не особливо корисний та дуже дорогий продукт.

Кекси: кекси з терміном придатності 1 рік не можуть бути корисними. Ціна виробництва кексів копійчана, а великий термін придатності дозволяє продавати їх за завищеною ціною.

Преса: продаж преси падає щороку, оскільки сучасне покоління віддає перевагу інтернету. Люди похилого віку часто купують газети з телепрограмою, яку можна безкоштовно знайти в мережі.

Фрукти поза сезоном: фрукти поза сезоном можуть коштувати дуже дорого. Перед покупкою варто задуматися, чи дійсно вони варті такої ціни.

Ретро товари: ретро товари часто є лише маркетинговим ходом, щоб зіграти на бажанні людей доторкнутися до чогось знайомого з юності. Проте, смак цих товарів може відрізнятися від того, що був раніше.

Перед тим, як купити товар, завжди варто порівняти ціни в різних магазинах, звернути увагу на склад та термін придатності, а також почитати відгуки інших покупців.