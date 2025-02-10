Є дві важливі умови: кому не підвищать пенсію в березні 2025 року

З 1 березня 2025 року в Україні відбудеться індексація пенсій, проте підвищення отримають не всі пенсіонери. Виплати не зростуть для тих, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років, а також для тих, хто отримує основну суму через надбавки та доплати, які не підлягають індексації.

Індексація проводиться для пенсіонерів, які вже тривалий час отримують пенсію, і чиї виплати потребують оновлення через зростання зарплат та інфляцію.

Якщо людина вийшла на пенсію протягом останніх трьох років, її виплати вважаються актуальними та не потребують коригування. Тому новопризначені пенсії у березні 2025 року не будуть індексуватися.

Що саме індексується у пенсії?

Індексація стосується лише основної частини пенсії, яка обчислюється за спеціальною формулою, що враховує стаж та середню зарплату. Надбавки, доплати та соціальні доповнення до пенсій не підлягають індексації.

Наприклад, якщо людина отримує пенсію 1 230 грн, а разом із доплатами загальна сума виплат становить 2 361 грн, то після індексації основна частина може зрости до 1 353 грн, але доплата зменшиться, тому загальний розмір пенсії не зміниться.

Законодавство передбачає мінімальний розмір підвищення у 100 грн і максимальний у 1 500 грн. Якщо після розрахунку за формулою надбавка до пенсії буде меншою за 100 грн, вона не буде виплачена. Таким чином, пенсіонери з найменшими виплатами можуть не відчути суттєвої різниці у своїх доходах.

Головна мета індексації – осучаснення застарілих пенсій, а не загальне підвищення виплат. Уряд орієнтується на формулу, яка враховує інфляцію та середнє зростання зарплат за три роки. Це означає, що пенсії, які вже приведені у відповідність до нових економічних реалій, не підлягають індексації.

Індексація проводиться без урахування доплат за вік або стаж, тому навіть ті пенсіонери, які формально підпадають під підвищення, можуть отримати значно меншу надбавку, ніж очікували. Формула розрахунку передбачає, що 50% зростання буде взято з рівня інфляції, а 50% – із середнього збільшення зарплат в Україні.

Реальне підвищення у кожного пенсіонера буде індивідуальним. Наприклад, пенсіонери, які отримують чисту пенсію у розмірі 7 692 грн, можуть розраховувати на надбавку близько 1 000 грн.