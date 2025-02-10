Есть два важных условия: кому не повысят пенсию в марте 2025 года

С 1 марта 2025 года в Украине состоится индексация пенсий, однако повышение получат не все пенсионеры. Выплаты не вырастут для тех, кто вышел на пенсию в течение последних трех лет, а также для тех, кто получает основную сумму из-за надбавок и доплат, которые не подлежат индексации.

Индексация проводится для пенсионеров, которые уже длительное время получают пенсию, и чьи выплаты нуждаются в обновлении из-за роста зарплат и инфляции.

Если человек вышел на пенсию в течение последних трех лет, его выплаты считаются актуальными и не требуют корректировки. Поэтому вновь назначенные пенсии в марте 2025 года не будут индексироваться.

Что именно индексируется в пенсии?

Индексация касается только основной части пенсии, которая исчисляется по специальной формуле, учитывающей стаж и среднюю зарплату. Надбавки, доплаты и социальные дополнения к пенсиям не подлежат индексации.

Например, если человек получает пенсию 1 230 грн, а вместе с доплатами общая сумма выплат составляет 2 361 грн, то после индексации основная часть может вырасти до 1 353 грн, но доплата уменьшится, поэтому общий размер пенсии не изменится.

Законодательство предусматривает минимальный размер повышения в 100 грн и максимальный в 1 500 грн. Если после расчета по формуле надбавка к пенсии будет меньше 100 грн, она не будет выплачена. Таким образом, пенсионеры с наименьшими выплатами могут не почувствовать существенной разницы в своих доходах.

Главная цель индексации – осовременивание устаревших пенсий, а не общее повышение выплат. Правительство ориентируется на формулу, которая учитывает инфляцию и средний рост зарплат за три года. Это означает, что пенсии, которые уже приведены в соответствие с новыми экономическими реалиями, не подлежат индексации.

Индексация проводится без учета доплат за возраст или стаж, поэтому даже те пенсионеры, которые формально подпадают под повышение, могут получить значительно меньшую прибавку, чем ожидали. Формула расчета предусматривает, что 50% роста будет взято из уровня инфляции, а 50% – из среднего увеличения зарплат в Украине.

Реальное повышение у каждого пенсионера будет индивидуальным. Например, пенсионеры, которые получают чистую пенсию в размере 7 692 грн, могут рассчитывать на прибавку около 1 000 грн.