Тарифы на некоторые коммунальные услуги «выросли» на 400%: украинцев успели успокоить

По сети распространяется информация о четырехкратном росте тарифов на воду в Киеве. На самом же деле, повышения не произошло. В платежных системах произошел технический сбой, который привел к отображению неправильных сумм в квитанциях.

По состоянию на утро 10 февраля работа платежных систем была восстановлена, и все начисления отображаются корректно. Потребители могут осуществлять оплату за услуги. Тем, кто ошибочно оплатил завышенные суммы, будет произведен перерасчет, а остаток перенесен на следующий период.

«Киевводоканал» официально опроверг информацию о повышении тарифов. В компании объяснили, что ошибка в платежках произошла из-за технического сбоя в системе обработки платежей.

Тарифы остаются неизменными

По официальным данным «Киевводоканала», тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения остаются неизменными с 24 февраля 2022 года.

Начальница Информационного управления ЧАО «АК „Киевводоканал“ Оксана Стан отметила, что завышенные суммы в платежках являются следствием технического сбоя в платежных системах. В системе компании начисления отображаются правильно.

Жителям Киева, которые заметили завышенные суммы в своих квитанциях, рекомендовали не оплачивать счета до исправления технической ошибки. Киевляне могли проверить правильную сумму начислений в личном кабинете «Киевводоканала» или дождаться обновленных платежек с исправленными данными.

Мораторий на повышение тарифов

На время военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. Однако этот мораторий не распространяется на тарифы на холодную воду, поэтому потенциально повышение возможно, но пока его не было.

Напомним, что уже весной этого года в Украине могут в очередной раз пересмотреть тарифы на электроэнергию. Несмотря на мораторий также, вероятно, пересмотрят стоимость природного газа. Учитывая, что российские оккупанты продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре, весной правительству придется принимать решение о пересмотре тарифов.