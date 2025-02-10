Тарифи на деякі комунальні послуги “зросли” на 400%: українців встигли заспокоїти

Мережею шириться інформація про чотирикратне зростання тарифів на воду в Києві. Насправді ж, підвищення не відбулося. У платіжних системах стався технічний збій, який призвів до відображення неправильних сум у квитанціях.

Станом на ранок 10 лютого роботу платіжних систем було відновлено, і всі нарахування відображаються коректно. Споживачі можуть здійснювати оплату за послуги. Тим, хто помилково сплатив завищені суми, буде проведено перерахунок, а залишок перенесено на наступний період.

“Київводоканал” офіційно спростував інформацію про підвищення тарифів. У компанії пояснили, що помилка у платіжках сталася через технічний збій у системі обробки платежів.

Тарифи залишаються незмінними

За офіційними даними “Київводоканалу”, тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення залишаються незмінними з 24 лютого 2022 року.

Начальниця Інформаційного управління ПрАТ “АК “Київводоканал” Оксана Стан наголосила, що завищені суми у платіжках є наслідком технічного збою у платіжних системах. У системі компанії нарахування відображаються правильно.

Жителям Києва, які помітили завищені суми у своїх квитанціях, рекомендували не оплачувати рахунки до виправлення технічної помилки. Кияни могли перевірити правильну суму нарахувань в особистому кабінеті “Київводоканалу” або дочекатися оновлених платіжок із виправленими даними.

Мораторій на підвищення тарифів

На час воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду. Проте цей мораторій не поширюється на тарифи на холодну воду, тому потенційно підвищення можливе, але наразі його не було.

Нагадаємо, що вже навесні цього року в Україні можуть вкотре переглянути тарифи на електроенергію. Попри мораторій також, ймовірно, переглянуть вартість природного газу. Зважаючи, що російські окупанти продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, навесні уряду доведеться приймати рішення про перегляд тарифів.