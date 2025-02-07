Названа самая худшая страна для эмиграции, хотя украинских беженцев там очень много

За почти три года войны украинцы успели побывать во всех странах Европы, США и на многих других континентах. Люди ищут убежища в других странах, убегая от боевых действий. Кому-то повезло и удалось более или менее хорошо устроиться, тогда как другие постоянно переезжают, или вовсе возвращаются домой при условии, что их дом не разрушен и не в оккупации. Если вы сейчас ищете возможности переехать в другую страну, то эксперты очень не советуют выбирать Чехию. Сегодня ее называют наиболее неудачным вариантом для эмиграции.

В Чехии самый плохой уровень жизни среди всех европейских стран

Эксперты отмечают, что Чехия столкнулась с продолжающимся с 2021 года крупным экономическим кризисом. Из-за этого кризиса уровень жизни местного населения разно ухудшился и сейчас считается самым низким в Европе. Безумная инфляция, низкие зарплаты и высокие цены. Сложно и коренным чехам не говоря уже о беженцах, которым нужно позаботиться еще об аренде жилья, и о поиске работы без знания языка, а иногда и релевантного опыта.

В то же время, несмотря на сложную ситуацию, в Чехии все еще остается довольно много украинцев. По состоянию на конец 2024 официально трудоустроенными остается почти 150 000 украинцев и преимущественно это женщины.

Чехия не охотно принимает новых беженцев

Во-первых, эта страна максимально сократила любую помощь украинцам — полагаться нужно исключительно на собственные силы. Во-вторых, чехи придумали ряд правил для того, чтобы как можно меньше беженцев могли приезжать. К примеру, если вы имели временное убежище в другой стране, то в Чехии не сможете его оформить. Правда, все возможно, если добиваться этого через суд. Правда, даже если вы выиграете суд и получите временную защиту, вы не сможете получить право на бесплатное жилье или медицинское страхование.