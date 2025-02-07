Специалист объяснил известный миф: действительно ли вам нужно масло 0W 40

Моторные масла с вязкостью 0W имеют ряд преимуществ, которые делают их популярными среди автомобилистов независимо от климатических условий. По словам директора по исследованиям и разработкам компании Rolf Lubricants East, такие масла обеспечивают не только легкий запуск двигателя в сильные морозы, но и надежную защиту силового агрегата даже при экстремальных нагрузках.

Мифы и реальность использования масел 0W

Существует распространенное мнение, что масла 0W-40 предназначены исключительно для холодного климата, а в регионах с мягкими зимами их использование является излишним. Однако это не соответствует действительности. Вязкость масла определяет скорость его достижения деталей двигателя после запуска. Чем ниже этот показатель, тем быстрее образуется защитная пленка. Масло 0W смазывает двигатель вдвое быстрее, чем 5W, и в несколько раз быстрее, чем 10W. Таким образом, 0W-40 обеспечивает лучшую защиту двигателя даже в не очень суровых зимних условиях, чем 5W-40.

Некоторые автомобилисты считают, что масло 0W-40 слишком жидкое и теряет свои защитные свойства при нагревании. Это утверждение также является ошибочным. Современные технологии производства масел позволяют сохранять стабильную вязкость при различных температурах. Таким образом, 0W-40 эффективно работает как при низких, так и при высоких температурах, гарантируя надежную работу двигателя в любых условиях эксплуатации.

0W-40: идеальный выбор для переменчивого климата

Масла с вязкостью 0W-40 не только облегчают холодный запуск двигателя, но и значительно сокращают его работу «на сухую», что способствует продлению срока службы мотора. Благодаря этим свойствам, они являются отличным выбором для использования не только в холодных регионах, но и в условиях переменного климата.