Летнее или зимнее: стало известно, какое время навсегда останется в Украине

Многие годы Украина, как и большинство стран мира, дважды в год переводит стрелки часов вперед и назад. Осенью все переходят на зимнее время, а весной на летнее. И вот последние несколько лет не утихают дискуссии по поводу того, что переход на летнее время нужно отменить. Дискуссии эти проходят исключительно среди нардепов, ведь обычным украинцам подходит переход на оба вида времени. Народные избранники считают, что эта привычка тянется из Советского Союза и от нее нужно отказываться. И ничего, что такая же традиция есть в большинстве стран мира. Начать менять правила решили именно в 2025 году.

Не все так однозначно

Еще несколько месяцев назад нардепы заявили, что решение окончательно и стрелки часов в последний раз были переведены осенью 2024 года. То есть Украина навсегда остается с зимним временем, ведь это лучше для здоровья и самочувствия людей. Однако последние так не считают. Украинцы выразили волну недовольства таким решением. Люди против того, чтобы часы больше не переводили, а тем более против, чтобы оставляли именно зимнее время, ведь в таком случае световой день выходит немного короче. Многие дискуссии в сети поставили под вопрос такую ​​инициативу.

Также стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский еще не подписал законопроект о том, что часы больше не будут переводить. Да и есть слухи, что он не планирует этого делать, а значит, это решение не вступит в силу.

Если часы снова будут переводить, то произойдет это в последние выходные марта, то есть в этом году это будет в ночь с 29 на 30 марта. Стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед.

Медики советуют подготовиться к переходу на летнее время

Через переход на летнее время людям приходится на час раньше просыпаться на работу или учебу. Это может спровоцировать ухудшение самочувствия и стресс для организма. Чтобы избежать этого, начинайте готовиться заранее. Ложитесь спать немного быстрее и ежедневно просыпайтесь на 10 минут раньше.