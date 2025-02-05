АТБ чи Сільпо: де дешевше закуповувати найпопулярніші продукти?

В Україні є чимало різноманітних торгових мереж, але одними з найпопулярніших вважаються АТБ та Сільпо. Ці мережі мають найбільшу кількість супермаркетів та клієнтів. Одні обирають виключно АТБ, адже кажуть що там чудові ціни та регулярні акції. Інші надають перевагу Сільпо й теж стверджують, що там вигідно можна закупитися, а ще вибір продукції буде кращим. Щодо асортименту, то тут справа індивідуальна, адже те, що потрібне одним, може зовсім не знадобитись іншим. Інша справа — ціни. Зекономити хочуть більшість покупців. То де таки дешевше? Проаналізуймо ціни в обох мережах взявши за приклад стандартний борщовий набір.

Де борщовий набір буде дешевшим?

Борщ — це популярна українська страва й майже кожна господиня його періодично готує. Для того, щоб приготувати борщ потрібно доволі багато різноманітних інгредієнтів, серед яких і овочі, і мʼясо й сметана. Більшість господинь купують всі ці продукти в супермаркеті, отож й перевіримо де закуповувати борщовий набір буде дешевше.

Вартість борщового набору в АТБ/Сільпо:

Капуста: в АТБ коштує 43,89 грн/кг, а у Сільпо 52,70 грн. Буряк: в АТБ 19,89 грн/кг, а у Сільпо 21,90 грн. Картопля: в АТБ 25,89 грн/кг, а у Сільпо 29,60 грн. Морква: в АТБ 31,49 грн/кг, а у Сільпо 34,60. Цибуля ріпчаста: в АТБ 14,89 грн/кг, а у Сільпо 14,20 грн. Помідори червоні: в АТБ 89,89 грн/кг, а у Сільпо 104,50 грн. Олія рафінована: в АТБ 64 грн за пляшку, а у Сільпо 70 грн. Свинина (суповий набір): в АТБ 62 грн/кг, а у Сільпо (ребра 400 грамів) — 59,60 грн. Часник: в АТБ 144,95 грн/кг, а у Сільпо 185 грн. Спеції (приправа 60 грамів): в АТБ 19,60 грн, а у Сільпо 23 гривні.

Тобто якщо порівняти ціни, то АТБ значно виграє, адже абсолютно кожна одиниця товару бодай на кілька гривень коштує дешевше ніж у Сільпо.