АТБ или Сильпо: где дешевле закупать самые популярные продукты?

В Украине немало различных торговых сетей, но одними из самых популярных считаются АТБ и Сильпо. Эти сети имеют большое количество супермаркетов и клиентов. Одни выбирают исключительно АТБ, ведь говорят, что там отличные цены и регулярные акции. Другие предпочитают Сильпо и тоже утверждают, что там выгодно можно закупиться, а еще выбор продукции будет лучше. Что касается ассортимента, то здесь дело индивидуальное, ведь то, что нужно одним, может совсем не понадобиться другим. Другое дело – цены. Сэкономить хотят большинство покупателей. Так где же дешевле? Давайте проанализируем цены в обеих сетях взяв за пример стандартный борщовый набор.

Где борщовый набор будет дешевле?

Борщ – это популярное украинское блюдо и почти каждая хозяйка его периодически готовит. Для того чтобы приготовить борщ, нужно много разнообразных ингредиентов, среди которых и овощи, и мясо и сметана. Большинство хозяек покупают все эти продукты в супермаркете, так что и проверим где закупать борщовый набор будет дешевле.

Стоимость борщового набора в АТБ/Сильпо:

Капуста: у АТБ стоит 43,89 грн/кг, а у Сильпо 52,70 грн. Свекла: у АТБ 19,89 грн/кг, а у Сильпо 21,90 грн. Картофель: в АТБ 25,89 грн/кг, а в Сильпо 29,60 грн. Морковь: у АТБ 31,49 грн/кг, а у Сильпо 34,60. Лук репчатый: у АТБ 14,89 грн/кг, а у Сильпо 14,20 грн. Помидоры красные: у АТБ 89,89 грн/кг, а у Сильпо 104,50 грн. Масло рафинированное: у АТБ 64 грн за бутылку, а у Сильпо 70 грн. Свинина (суповой набор): у АТБ 62 грн/кг, а у Сильпо (ребра 400 граммов) – 59,60 грн. Чеснок: у АТБ 144,95 грн/кг, а у Сильпо 185 грн. Специи (приправа 60 граммов): у АТБ 19,60 грн, а у Сильпо 23 гривны.

То есть, если сравнить цены, то АТБ значительно выиграет, ведь абсолютно каждая единица товара хотя бы на несколько гривен стоит дешевле чем в Сильпо.