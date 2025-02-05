АТБ или Сильпо: где дешевле закупать самые популярные продукты?
В Украине немало различных торговых сетей, но одними из самых популярных считаются АТБ и Сильпо. Эти сети имеют большое количество супермаркетов и клиентов. Одни выбирают исключительно АТБ, ведь говорят, что там отличные цены и регулярные акции. Другие предпочитают Сильпо и тоже утверждают, что там выгодно можно закупиться, а еще выбор продукции будет лучше. Что касается ассортимента, то здесь дело индивидуальное, ведь то, что нужно одним, может совсем не понадобиться другим. Другое дело – цены. Сэкономить хотят большинство покупателей. Так где же дешевле? Давайте проанализируем цены в обеих сетях взяв за пример стандартный борщовый набор.
Где борщовый набор будет дешевле?
Борщ – это популярное украинское блюдо и почти каждая хозяйка его периодически готовит. Для того чтобы приготовить борщ, нужно много разнообразных ингредиентов, среди которых и овощи, и мясо и сметана. Большинство хозяек покупают все эти продукты в супермаркете, так что и проверим где закупать борщовый набор будет дешевле.
Стоимость борщового набора в АТБ/Сильпо:
- Капуста: у АТБ стоит 43,89 грн/кг, а у Сильпо 52,70 грн.
- Свекла: у АТБ 19,89 грн/кг, а у Сильпо 21,90 грн.
- Картофель: в АТБ 25,89 грн/кг, а в Сильпо 29,60 грн.
- Морковь: у АТБ 31,49 грн/кг, а у Сильпо 34,60.
- Лук репчатый: у АТБ 14,89 грн/кг, а у Сильпо 14,20 грн.
- Помидоры красные: у АТБ 89,89 грн/кг, а у Сильпо 104,50 грн.
- Масло рафинированное: у АТБ 64 грн за бутылку, а у Сильпо 70 грн.
- Свинина (суповой набор): у АТБ 62 грн/кг, а у Сильпо (ребра 400 граммов) – 59,60 грн.
- Чеснок: у АТБ 144,95 грн/кг, а у Сильпо 185 грн.
- Специи (приправа 60 граммов): у АТБ 19,60 грн, а у Сильпо 23 гривны.
То есть, если сравнить цены, то АТБ значительно выиграет, ведь абсолютно каждая единица товара хотя бы на несколько гривен стоит дешевле чем в Сильпо.
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