То літній, чи зимовий: стало відомо, який час назавжди залишиться в Україні

Багато років Україна, як і більшість країн світу двічі на рік переводить стрілки годинників вперед і назад. Восени всі переходять на зимовий час, а навесні на літній. І ось останні кілька років не вщухають дискусії щодо того, що перехід на літній час потрібно скасувати. Дискусії ці відбуваються виключно серед нардепів, адже звичайним українцям підходить перехід на обидва види часу. Народні обранці ж вважають, що ця звичка тягнеться з Радянського Союзу й від неї потрібно відмовлятися. Й нічого, що така ж традиція є у більшості країн світу. Розпочинати змінювати правила вирішили саме у 2025 році.

Не все так однозначно

Ще кілька місяців тому нардепи заявили, що рішення остаточне й стрілки годинників востаннє були переведені восени 2024 року. Тобто Україна назавжди залишається з зимовим часом, адже це, мовляв, краще для здоровʼя та самопочуття людей. Проте останні так не вважають. Українці висловили хвилю невдоволення таким рішенням. Люди проти того, щоб годинники більше не переводили, а тим паче проти, щоб залишали саме зимовий час, адже в такому випадку світловий день виходить трохи коротшим. Багато дискусій в мережі поставили під питання таку ініціативу.

Також стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський ще не підписав законопроєкт про те, що годинники більше не переводитимуть. Та і є чутки, що він не планує цього робити, а відтак це рішення не набуде чинності.

Якщо годинники знову переводитимуть, то відбудеться це в останні вихідні березня, тобто цьогоріч це буде у ніч з 29-го на 30 березня. Стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину вперед.

Медики радять підготуватися до переходу на літній час

Через перехід на літній час людям доводиться на годину раніше прокидатися на роботу, чи навчання. Це може спровокувати погіршення самопочуття та стрес для організму. Щоб уникнути цього починайте готуватися заздалегідь. Лягайте спати трішки швидше й щодня прокидайтесь на 10 хвилин раніше.