Ощадбанк закрывает популярную услугу: что нужно знать клиентам уже сейчас

В Ощадбанке сообщили о временной недоступности услуги оформления квалифицированной электронной подписи (КЭП). Однако, существуют другие доступные способы получения электронной подписи, о которых говорится далее.

Пользователь обратился к представителям банка с вопросом об оформлении электронной цифровой подписи (ЭЦП), которая является цифровым средством подтверждения подлинности и целостности электронных документов.

Представитель главного офиса Ощадбанка сообщил, что временно в банке нет возможности оформить квалифицированную электронную подпись. В то же время, в большинстве внешних систем граждане могут верифицироваться с помощью систем BankID или «Дія.Підпису».

Альтернативные способы получения КЭП

В системах, которые не предоставляют возможности верификации с помощью систем BankID или «Дія», можно оформить отдельно подпись получения облачной и файловой подписи на базе АЦСК «Вчасно.КЭП».

Для этого необходимо выполнить несколько шагов:

Перейти по указанной ссылке.

Выбрать функцию «Получить КЭП».

Авторизоваться с помощью личной электронной почты (в случае отсутствия регистрации в системе необходимо будет создать учетную запись).

После входа в систему выбрать функцию «Получить КЭП» – выбрать получение КЭП для физического лица.

Далее верификация лица с помощью приложения «Дія» путем считывания QR-кода.

После успешной верификации лица необходимо ввести одноразовый пароль, который поступит на номер телефона.

Нужно придумать PIN-код к создаваемому КЭП.

Получить идентификатор облачной КЭП.

После этого файловая КЭП сохранится в загрузках персонального компьютера.

Для чего нужна КЭП?

Электронная цифровая подпись физического лица используется для подтверждения подлинности в онлайн-среде, в частности при отправке электронных деклараций, заявлений или других документов в государственные органы.