Ощадбанк закрывает популярную услугу: что нужно знать клиентам уже сейчас
В Ощадбанке сообщили о временной недоступности услуги оформления квалифицированной электронной подписи (КЭП). Однако, существуют другие доступные способы получения электронной подписи, о которых говорится далее.
Пользователь обратился к представителям банка с вопросом об оформлении электронной цифровой подписи (ЭЦП), которая является цифровым средством подтверждения подлинности и целостности электронных документов.
Представитель главного офиса Ощадбанка сообщил, что временно в банке нет возможности оформить квалифицированную электронную подпись. В то же время, в большинстве внешних систем граждане могут верифицироваться с помощью систем BankID или «Дія.Підпису».
Альтернативные способы получения КЭП
В системах, которые не предоставляют возможности верификации с помощью систем BankID или «Дія», можно оформить отдельно подпись получения облачной и файловой подписи на базе АЦСК «Вчасно.КЭП».
Для этого необходимо выполнить несколько шагов:
- Перейти по указанной ссылке.
- Выбрать функцию «Получить КЭП».
- Авторизоваться с помощью личной электронной почты (в случае отсутствия регистрации в системе необходимо будет создать учетную запись).
- После входа в систему выбрать функцию «Получить КЭП» – выбрать получение КЭП для физического лица.
- Далее верификация лица с помощью приложения «Дія» путем считывания QR-кода.
- После успешной верификации лица необходимо ввести одноразовый пароль, который поступит на номер телефона.
- Нужно придумать PIN-код к создаваемому КЭП.
- Получить идентификатор облачной КЭП.
После этого файловая КЭП сохранится в загрузках персонального компьютера.
Для чего нужна КЭП?
Электронная цифровая подпись физического лица используется для подтверждения подлинности в онлайн-среде, в частности при отправке электронных деклараций, заявлений или других документов в государственные органы.
- ЭЦП применяют в различных сферах и для различных целей. А именно:
- Бизнес-транзакции. ЭЦП позволяет подтверждать операции между компаниями и клиентами, что позволяет уменьшать риск фальсификации документов.
- Электронная почта. ЭЦП может использоваться для подписи информации в е-письмах, что гарантирует ее подлинность.
- Онлайн-банкинг. ЭЦП делает безопасными операции в интернет-банкинге и подтверждает идентичность клиентов.
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