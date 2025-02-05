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Ощадбанк закриває популярну послугу: що потрібно знати клієнтам вже зараз

Yulia05.02.2025
В Ощадбанку

В Ощадбанку повідомили про тимчасову недоступність послуги оформлення кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Проте, існують інші доступні способи отримання електронного підпису, про які йдеться далі.

Користувач звернувся до представників банку з питанням щодо оформлення електронного цифрового підпису (ЕЦП), який є цифровим засобом підтвердження справжності та цілісності електронних документів.

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Представник головного офісу Ощадбанку повідомив, що тимчасово в банку немає можливості оформити кваліфікований електронний підпис. Водночас, у більшості зовнішніх систем громадяни можуть верифікуватися за допомогою систем BankID або “Дія.Підпису”.

Альтернативні способи отримання КЕП

У системах, які не надають можливості верифікації за допомогою систем BankID або “Дія”, можна оформити окремо підпис отримання хмарного та файлового підпису на базі АЦСК “Вчасно.КЕП”.

Для цього необхідно виконати кілька кроків:

  1. Перейти за вказаним посиланням.
  2. Вибрати функцію “Отримати КЕП”.
  3. Авторизуватися за допомогою особистої електронної пошти (у разі відсутності реєстрації в системі необхідно буде створити обліковий запис).
  4. Після входу в систему вибрати функцію “Отримати КЕП” — обрати отримання КЕП для фізичної особи.
  5. Далі верифікація особи за допомогою застосунку “Дія” шляхом зчитування QR-коду.
  6. Після успішної верифікації особи необхідно ввести одноразовий пароль, який надійде на номер телефону.
  7. Потрібно придумати PIN-код до створюваного КЕП.
  8. Отримати ідентифікатор хмарного КЕП.

Після цього файловий КЕП збережеться в завантаженнях персонального комп’ютера.

Для чого потрібен КЕП?

Електронний цифровий підпис фізичної особи використовується для підтвердження справжності в онлайн-середовищі, зокрема під час надсилання електронних декларацій, заяв або інших документів до державних органів.

ЕЦП застосовують у різних сферах та для різних цілей. А саме:

  • Бізнес-транзакції. ЕЦП дозволяє підтверджувати операції між компаніями та клієнтами, що дозволяє зменшувати ризик фальсифікації документів.
  • Електронна пошта. ЕЦП може використовуватися для підпису інформації в е-листах, що гарантує її справжність.
  • Онлайн-банкінг. ЕЦП робить безпечними операції в інтернет-банкінгу та підтверджує ідентичність клієнтів.

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Yulia05.02.2025
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