Ощадбанк закриває популярну послугу: що потрібно знати клієнтам вже зараз

В Ощадбанку повідомили про тимчасову недоступність послуги оформлення кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Проте, існують інші доступні способи отримання електронного підпису, про які йдеться далі.

Користувач звернувся до представників банку з питанням щодо оформлення електронного цифрового підпису (ЕЦП), який є цифровим засобом підтвердження справжності та цілісності електронних документів.

Представник головного офісу Ощадбанку повідомив, що тимчасово в банку немає можливості оформити кваліфікований електронний підпис. Водночас, у більшості зовнішніх систем громадяни можуть верифікуватися за допомогою систем BankID або “Дія.Підпису”.

Альтернативні способи отримання КЕП

У системах, які не надають можливості верифікації за допомогою систем BankID або “Дія”, можна оформити окремо підпис отримання хмарного та файлового підпису на базі АЦСК “Вчасно.КЕП”.

Для цього необхідно виконати кілька кроків:

Перейти за вказаним посиланням. Вибрати функцію “Отримати КЕП”. Авторизуватися за допомогою особистої електронної пошти (у разі відсутності реєстрації в системі необхідно буде створити обліковий запис). Після входу в систему вибрати функцію “Отримати КЕП” — обрати отримання КЕП для фізичної особи. Далі верифікація особи за допомогою застосунку “Дія” шляхом зчитування QR-коду. Після успішної верифікації особи необхідно ввести одноразовий пароль, який надійде на номер телефону. Потрібно придумати PIN-код до створюваного КЕП. Отримати ідентифікатор хмарного КЕП.

Після цього файловий КЕП збережеться в завантаженнях персонального комп’ютера.

Для чого потрібен КЕП?

Електронний цифровий підпис фізичної особи використовується для підтвердження справжності в онлайн-середовищі, зокрема під час надсилання електронних декларацій, заяв або інших документів до державних органів.

ЕЦП застосовують у різних сферах та для різних цілей. А саме: