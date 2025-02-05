Ощадбанк закриває популярну послугу: що потрібно знати клієнтам вже зараз
В Ощадбанку повідомили про тимчасову недоступність послуги оформлення кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Проте, існують інші доступні способи отримання електронного підпису, про які йдеться далі.
Користувач звернувся до представників банку з питанням щодо оформлення електронного цифрового підпису (ЕЦП), який є цифровим засобом підтвердження справжності та цілісності електронних документів.
Представник головного офісу Ощадбанку повідомив, що тимчасово в банку немає можливості оформити кваліфікований електронний підпис. Водночас, у більшості зовнішніх систем громадяни можуть верифікуватися за допомогою систем BankID або “Дія.Підпису”.
Альтернативні способи отримання КЕП
У системах, які не надають можливості верифікації за допомогою систем BankID або “Дія”, можна оформити окремо підпис отримання хмарного та файлового підпису на базі АЦСК “Вчасно.КЕП”.
Для цього необхідно виконати кілька кроків:
- Перейти за вказаним посиланням.
- Вибрати функцію “Отримати КЕП”.
- Авторизуватися за допомогою особистої електронної пошти (у разі відсутності реєстрації в системі необхідно буде створити обліковий запис).
- Після входу в систему вибрати функцію “Отримати КЕП” — обрати отримання КЕП для фізичної особи.
- Далі верифікація особи за допомогою застосунку “Дія” шляхом зчитування QR-коду.
- Після успішної верифікації особи необхідно ввести одноразовий пароль, який надійде на номер телефону.
- Потрібно придумати PIN-код до створюваного КЕП.
- Отримати ідентифікатор хмарного КЕП.
Після цього файловий КЕП збережеться в завантаженнях персонального комп’ютера.
Для чого потрібен КЕП?
Електронний цифровий підпис фізичної особи використовується для підтвердження справжності в онлайн-середовищі, зокрема під час надсилання електронних декларацій, заяв або інших документів до державних органів.
ЕЦП застосовують у різних сферах та для різних цілей. А саме:
- Бізнес-транзакції. ЕЦП дозволяє підтверджувати операції між компаніями та клієнтами, що дозволяє зменшувати ризик фальсифікації документів.
- Електронна пошта. ЕЦП може використовуватися для підпису інформації в е-листах, що гарантує її справжність.
- Онлайн-банкінг. ЕЦП робить безпечними операції в інтернет-банкінгу та підтверджує ідентичність клієнтів.
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