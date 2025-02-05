По 21,5 гривны за кубометр: сколько украинцы будут платить за газ уже с февраля

Газоснабжающие компании обнародовали свои цены на газ для бытовых потребителей на февраль 2025 года. «ГазПравда» подготовила обзор тарифов, чтобы помочь потребителям сориентироваться в ценовой ситуации.

На рынке газа для населения в феврале 2025 года, как и в январе, работают 9 поставщиков. Среди них:

4 компании: предлагают исключительно годовую фиксированную цену на газ.

5 компаний: имеют как годовые, так и месячные переменные предложения.

Месячные предложения

Стоимость одного кубометра газа для бытовых потребителей в рамках месячного предложения колеблется от 8,46 грн до 21,5 грн. Самая высокая месячная цена на февраль зафиксирована у ООО «Львовэнергосбыт».

Годовые предложения

Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов, в зависимости от газоснабжающей компании, находится в диапазоне от 7,79 грн до 9,99 грн.

Более 98% потребителей газа в Украине (12 миллионов домохозяйств) являются клиентами газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины». Для них действует годовая цена 7,96 грн за кубометр как минимум до конца апреля 2025 года.

В то же время уже после завершения отопительного сезона стоимость голубого топлива может существенно возрасти, возможно даже вдвое. Обратите внимание, что это лишь предварительная информация. Но учитывая, что Украина отказалась перекачивать российский газ, и тот факт, что хранилища заполнены лишь на 10%, стоимость может существенно возрасти.

Такая же ситуация с электроэнергией. Учитывая, что российские оккупанты не прекратят атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, уже весной или летом этого года стоимость электричества может снова вырасти. Ранее эксперты допускали, что стоимость одного кВт будет стоить около 6 гривен.

Повышение стоимости газа и электричества это одно из требований Международного валютного фонда в обмен на предоставление очередного транша Украине. То есть это вынужденный шаг, однако такие действия правительства вызывают недовольство у населения.