По 21,5 гривні за кубометр: скільки українці будуть платити за газ вже з лютого

Газопостачальні компанії оприлюднили свої ціни на газ для побутових споживачів на лютий 2025 року. “ГазПравда” підготувала огляд тарифів, щоб допомогти споживачам зорієнтуватися у ціновій ситуації.

На ринку газу для населення в лютому 2025 року, як і в січні, працюють 9 постачальників. Серед них:

4 компанії: пропонують виключно річну фіксовану ціну на газ.

5 компаній: мають як річні, так і місячні змінні пропозиції.

Місячні пропозиції

Вартість одного кубометра газу для побутових споживачів в рамках місячної пропозиції коливається від 8,46 грн до 21,5 грн. Найвища місячна ціна на лютий зафіксована у ТОВ «Львівенергозбут».

Річні пропозиції

Вартість кубометра газу для населення в рамках річних тарифів, залежно від газопостачальної компанії, знаходиться в діапазоні від 7,79 грн до 9,99 грн.

Понад 98% споживачів газу в Україні (12 мільйонів домогосподарств) є клієнтами газопостачальної компанії “Нафтогаз України”. Для них діє річна ціна 7,96 грн за кубометр щонайменше до кінця квітня 2025 року.

Водночас вже після завершення опалювального сезону вартість блакитного палива може суттєво зрости, можливо навіть вдвічі. Зверніть увагу, що це лише попередня інформація. Але зважаючи, що Україна відмовилася перекачувати російський газ, і той факт, що сховища заповнені лише на 10%, вартість може суттєво зрости.

Така ж ситуація з електроенергією. Зважаючи, що російські окупанти не припинять атакувати енергетичну інфраструктуру України, вже навесні чи влітку цього року вартість електрики може знову зрости. Раніше експерти допускали, що вартість одного кВт коштуватиме близько 6 гривень.

Підвищення вартості газу та електрики це одна з вимог Міжнародного валютного фонду в обмін на надання чергового траншу Україні. Тобто це вимушений крок, однак такі дії уряду викликають невдоволення в населення.