Только лично: стало известно, кто из мужчин должен посетить ТЦК для оформления отсрочки
Согласно новым изменениям, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) автоматически будут проверять данные военнообязанных, имеющих право на отсрочку от мобилизации, и продолжать ее. Однако, некоторым категориям граждан все же нужно будет явиться в ТЦК лично.
Автоматическое продление отсрочки: как это работает
Автоматическое продление отсрочки происходит путем проверки работниками ТЦК и СП данных военнообязанных в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, а также в других реестрах и базах данных. Эта проверка осуществляется в течение 5 дней с момента продления военного положения в стране.
Если во время проверки выяснится, что военнообязанный потерял право на отсрочку, он будет уведомлен об этом в течение 7 дней.
Кому не могут автоматически продлить отсрочку
Автоматическое продление отсрочки невозможно в случаях, когда информацию о военнообязанном невозможно получить через электронные базы данных. В таких ситуациях работники ТЦК и СП свяжутся с человеком по телефону, электронной почте или по почте, чтобы сообщить о необходимости предоставления документов, подтверждающих право на отсрочку.
Юристы отмечают, что после повторной подачи заявления вместе с необходимыми документами осуществляется их проверка и предоставление права на отсрочку».
Когда нужно обратиться в ТЦК лично
Военнообязанному необходимо лично подать документы и заявление на отсрочку в следующих случаях:
- Если в течение 5 дней ТЦК не осуществил проверку оснований для отсрочки.
- Если военнообязанный потерял право на отсрочку.
- Если информация о военнообязанном отсутствует в электронных базах данных.
Рекомендуется своевременно обращаться в ТЦК и СП для уточнения информации и представления необходимых документов, чтобы избежать возможных проблем и немалых штрафов за избежание мобилизации.
Напомним, СБУ предупреждает украинцев о возможных терактах в ТЦК и вблизи них.
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