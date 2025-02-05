Только лично: стало известно, кто из мужчин должен посетить ТЦК для оформления отсрочки 

Согласно новым изменениям, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) автоматически будут проверять данные военнообязанных, имеющих право на отсрочку от мобилизации, и продолжать ее. Однако, некоторым категориям граждан все же нужно будет явиться в ТЦК лично.

Автоматическое продление отсрочки: как это работает

Автоматическое продление отсрочки происходит путем проверки работниками ТЦК и СП данных военнообязанных в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, а также в других реестрах и базах данных. Эта проверка осуществляется в течение 5 дней с момента продления военного положения в стране.

Если во время проверки выяснится, что военнообязанный потерял право на отсрочку, он будет уведомлен об этом в течение 7 дней.

Кому не могут автоматически продлить отсрочку

Автоматическое продление отсрочки невозможно в случаях, когда информацию о военнообязанном невозможно получить через электронные базы данных. В таких ситуациях работники ТЦК и СП свяжутся с человеком по телефону, электронной почте или по почте, чтобы сообщить о необходимости предоставления документов, подтверждающих право на отсрочку.

Юристы отмечают, что после повторной подачи заявления вместе с необходимыми документами осуществляется их проверка и предоставление права на отсрочку».

Когда нужно обратиться в ТЦК лично

Военнообязанному необходимо лично подать документы и заявление на отсрочку в следующих случаях:

Если в течение 5 дней ТЦК не осуществил проверку оснований для отсрочки.

Если военнообязанный потерял право на отсрочку.

Если информация о военнообязанном отсутствует в электронных базах данных.

Рекомендуется своевременно обращаться в ТЦК и СП для уточнения информации и представления необходимых документов, чтобы избежать возможных проблем и немалых штрафов за избежание мобилизации.

Напомним, СБУ предупреждает украинцев о возможных терактах в ТЦК и вблизи них.