Тільки особисто: стало відомо, хто з чоловіків мусить відвідати ТЦК для оформлення відстрочки 

Згідно з новими змінами, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) автоматично перевірятимуть дані військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку від мобілізації, та продовжуватимуть її. Проте, деяким категоріям громадян все ж таки потрібно буде з’явитися до ТЦК особисто.

Автоматичне продовження відстрочки: як це працює

Автоматичне продовження відстрочки відбувається шляхом перевірки працівниками ТЦК та СП даних військовозобов’язаних в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також в інших реєстрах та базах даних. Ця перевірка здійснюється протягом 5 днів з моменту продовження воєнного стану в країні.

Якщо під час перевірки з’ясується, що військовозобов’язаний втратив право на відстрочку, його буде повідомлено про це протягом 7 днів.

Кому не можуть автоматично продовжити відстрочку

Автоматичне продовження відстрочки неможливе у випадках, коли інформацію про військовозобов’язаного неможливо отримати через електронні бази даних. У таких ситуаціях працівники ТЦК та СП зв’яжуться з людиною телефоном, електронною поштою або поштою, щоб повідомити про необхідність надання документів, які підтверджують право на відстрочку.

Юристи зазначають, що після повторного подання заяви разом з необхідними документами здійснюється їхня перевірка та надання права на відстрочку”.

Коли потрібно звернутися до ТЦК особисто

Військовозобов’язаному необхідно особисто подати документи та заяву на відстрочку у таких випадках:

Якщо протягом 5 днів ТЦК не здійснив перевірку підстав для відстрочення.

Якщо військовозобов’язаний втратив право на відстрочку.

Якщо інформація про військовозобов’язаного відсутня в електронних базах даних.

Рекомендується своєчасно звертатися до ТЦК та СП для уточнення інформації та подання необхідних документів, щоб уникнути можливих проблем та чималих штрафів за уникнення мобілізації.

Нагадаємо, СБУ попереджає українців про можливі теракти в ТЦК та поблизу них.