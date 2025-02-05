В Украине анонсировали повышение пенсий: когда и на сколько вырастут выплаты

С 1 марта 2025 года в Украине состоится масштабная индексация пенсий, ориентировочно на 10%. Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Точный размер повышения станет известен позже, но максимальная прибавка может составить 1,5 тыс. грн. Повышение получат все пенсионеры, за исключением тех, кто вышел на пенсию в последние несколько лет.

Поддержка граждан в условиях экономических трудностей

Президент также отметил, что власть продолжает работать над эффективными механизмами поддержки граждан, несмотря на сложные экономические условия. По его словам, правительство находит средства для помощи украинским семьям, в частности через программы прямой поддержки:

Программа «еПоддержка»: более 13 млн заявок и выплачено почти 13 млрд грн.

Программа «Национальный кэшбек»: более 5 млн участников.

Эти меры являются доказательством необходимости продолжения подобных инициатив, подчеркнул президент.

Механизм индексации пенсий

Ежегодная индексация пенсий предусматривает автоматический перерасчет выплат на основе увеличения средней заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. Формула индексации включает:

50% уровня инфляции за предыдущий год;

50% среднего роста зарплат за три года.

Если уровень инфляции и средний рост зарплат окажутся выше ожиданий, пенсии могут вырасти больше, чем на прогнозируемые 10%. Однако бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) имеет дефицит, поэтому максимальное повышение выплат может быть ограничено.

Условия и ограничения индексации

Перерасчет пенсий произойдет для всех категорий пенсионеров, чьи выплаты были назначены ранее, то есть для «старых» пенсий. Например, если расчетный размер пенсии составляет 10 тыс. грн, прибавка может составить около 1 тыс. грн. Однако существуют определенные ограничения:

«Новые» пенсии, назначенные за последние несколько лет, индексации не подлежат.

Максимальная сумма повышения ограничена 1,5 тыс. грн, минимальная – 100 грн. Эта норма была установлена в 2024 году, но по 2025-му решение еще не принято.

По предварительным расчетам, в бюджете ПФУ на 2025 год предусмотрено применение коэффициента 1,10, то есть повышение пенсий на 10%. Однако эксперты предполагают, что рост может быть выше – на уровне 11-12%, поскольку темпы повышения зарплат и инфляции остаются высокими. Окончательные цифры будут известны накануне 1 марта, когда Госстат подсчитает показатели инфляции и динамики зарплат.