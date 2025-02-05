В Україні анонсували підвищення пенсій: коли та на скільки зростуть виплати

З 1 березня 2025 року в Україні відбудеться масштабна індексація пенсій, орієнтовно на 10%. Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Точний розмір підвищення стане відомий пізніше, але максимальна надбавка може становити 1,5 тис. грн. Підвищення отримають всі пенсіонери, за винятком тих, хто вийшов на пенсію в останні кілька років.

Підтримка громадян в умовах економічних труднощів

Президент також зазначив, що влада продовжує працювати над ефективними механізмами підтримки громадян, незважаючи на складні економічні умови. За його словами, уряд знаходить кошти для допомоги українським сім’ям, зокрема через програми прямої підтримки:

Програма “єПідтримка”: понад 13 млн заявок та виплачено майже 13 млрд грн.

Програма “Національний кешбек”: понад 5 млн учасників.

Ці заходи є доказом необхідності продовження подібних ініціатив, наголосив президент.

Механізм індексації пенсій

Щорічна індексація пенсій передбачає автоматичний перерахунок виплат на основі збільшення середньої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески. Формула індексації включає:

50% рівня інфляції за попередній рік;

50% середнього зростання зарплат за три роки.

Якщо рівень інфляції та середнє зростання зарплат виявляться вищими за очікування, пенсії можуть зрости більше, ніж на прогнозовані 10%. Однак бюджет Пенсійного фонду України (ПФУ) має дефіцит, тому максимальне підвищення виплат може бути обмежене.

Умови та обмеження індексації

Перерахунок пенсій відбудеться для всіх категорій пенсіонерів, чиї виплати були призначені раніше, тобто для “старих” пенсій. Наприклад, якщо розрахунковий розмір пенсії становить 10 тис. грн, надбавка може скласти близько 1 тис. грн. Проте існують певні обмеження:

“Нові” пенсії, призначені за останні кілька років, індексації не підлягатимуть.

Максимальна сума підвищення обмежена 1,5 тис. грн, мінімальна – 100 грн. Ця норма була встановлена в 2024 році, але щодо 2025-го рішення ще не ухвалене.

За попередніми розрахунками, у бюджеті ПФУ на 2025 рік передбачено застосування коефіцієнта 1,10, тобто підвищення пенсій на 10%. Проте експерти припускають, що зростання може бути вищим – на рівні 11-12%, оскільки темпи підвищення зарплат та інфляції залишаються високими. Остаточні цифри будуть відомі напередодні 1 березня, коли Держстат підрахує показники інфляції та динаміки зарплат.