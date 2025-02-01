Об этом мало кто догадывается: эксперт объяснил, когда на самом деле нужно менять масло в коробке передач

Во многих современных автомобилях, согласно инструкции по эксплуатации, жидкость в автоматической коробке передач (АКП) заливается на весь срок ее службы. Как отмечают эксперты, современные трансмиссионные жидкости обладают высокой стойкостью к окислению и разрушению, поэтому их действительно хватает на длительное время. Однако, ресурс этих жидкостей не является безграничным.

Со временем трансмиссионная жидкость теряет свои свойства и загрязняется продуктами износа фрикционов и деталей коробки передач, что может негативно повлиять на работу автоматической коробки. При повышенных нагрузках, таких как частые поездки в условиях города с постоянными остановками и разгонами, или же регулярная перевозка тяжелых грузов, рекомендуется чаще менять трансмиссионную жидкость, подчеркнул специалист.

Он пояснил, что при частичной замене жидкости, обновляется лишь 30-50% объема. Жидкость, оставшаяся в коробке, быстрее окислит свежую. Кроме того, продукты износа фрикционов и металлическая пыль останутся в коробке передач и продолжат абразивный износ деталей. Полная замена жидкости возможна только с помощью специализированного оборудования, которое позволяет полностью удалить старую жидкость и залить новую.

По словам эксперта, жидкость в коробке передач должна быть чистой, поскольку ее состояние влияет на эффективность работы. Регулярная замена трансмиссионной жидкости будет способствовать продлению срока службы коробки передач и предотвращению дорогостоящего ремонта. Важно отметить, что своевременная замена масла в АКПП является залогом ее долгой и беспроблемной работы.

Кроме того, эксперты рекомендуют обращать внимание на такие признаки, как:

наличие запаха горелого;

ухудшение динамики автомобиля;

рывки или пробуксовки при переключении передач.

В случае обнаружения любого из этих признаков, необходимо обратиться к специалисту для диагностики и, при необходимости, замены трансмиссионной жидкости.