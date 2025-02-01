Потрібно знати кожному водію: коли обов’язково промивати двигун

Питання про необхідність промивання двигуна внутрішнього згоряння під час заміни моторного масла викликає суперечки серед автовласників. Деякі вважають це обов’язковою процедурою, інші ж називають зайвими витратами. Давайте розберемося, коли промивка дійсно необхідна.

Коли промивка двигуна не потрібна

Якщо ви використовуєте якісне масло та дотримуєтесь рекомендованих автовиробником інтервалів заміни, промивати двигун при кожній заміні масла не потрібно. Сучасні масла (мінеральні, напівсинтетичні та синтетичні) практично повністю сумісні між собою. Це означає, що при переході з одного типу масла на інший, включаючи зміну з мінерального на синтетичне, промивка не потрібна.

Міф про несумісність масел спростовується практикою: навіть промивні масла, виготовлені на мінеральній основі, не викликають негативних реакцій при подальшому заливанні синтетики. Головне — дотримуватися рекомендацій з сервісної книжки та вибирати масло з відповідними характеристиками.

Коли промивка все ж необхідна

Є ситуації, коли промивка двигуна може бути корисною і навіть необхідною:

При купівлі вживаного автомобіля. Якщо немає інформації про якість раніше використаного масла та дотримання інтервалів заміни, промивка допоможе очистити двигун від можливих забруднень.

За наявності значних відкладень. Це може бути наслідком використання неякісного масла або несвоєчасної його заміни.

Після ремонту двигуна. Якщо мотор зазнавав перегріву, в нього потрапляв антифриз або усувалися інші несправності, промивка дозволить видалити залишки забруднень із системи змащення.

При чому довіряти цю справу потрібно лише професіоналам.

Чи потрібна промивка

Промивка двигуна — не обов’язкова процедура, якщо автомобіль регулярно обслуговується, а масло змінюється вчасно. Однак у випадках із вживаними авто, забрудненим мотором або після ремонту двигуна промивка може бути корисною. Важливо пам’ятати: заливка якісного масла, що відповідає вимогам виробника, відіграє ключову роль у надійній роботі двигуна.