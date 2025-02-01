Про це мало хто здогадується: експерт пояснив, коли насправді потрібно міняти масло в коробці передач

У багатьох сучасних автомобілях, згідно з інструкцією з експлуатації, рідина в автоматичній коробці передач (АКП) заливається на весь термін її служби. Як зазначають експерти, сучасні трансмісійні рідини мають високу стійкість до окислення та руйнування, тому їх дійсно вистачає на тривалий час. Проте, ресурс цих рідин не є безмежним.

З часом трансмісійна рідина втрачає свої властивості та забруднюється продуктами зносу фрикціонів і деталей коробки передач, що може негативно вплинути на роботу автоматичної коробки. За умови підвищених навантажень, таких як часті поїздки в умовах міста з постійними зупинками та розгонами, або ж регулярне перевезення важких вантажів, рекомендується частіше міняти трансмісійну рідину, підкреслив фахівець.

Він пояснив, що під час часткової заміни рідини, оновлюється лише 30-50% об’єму. Рідина, що залишилася в коробці, швидше окислить свіжу. Крім того, продукти зносу фрикціонів і металевий пил залишаться в коробці передач та продовжать абразивний знос деталей. Повна заміна рідини можлива лише за допомогою спеціалізованого обладнання, яке дозволяє повністю видалити стару рідину та залити нову.

За словами експерта, рідина в коробці передач повинна бути чистою, оскільки її стан впливає на ефективність роботи. Регулярна заміна трансмісійної рідини сприятиме продовженню терміну служби коробки передач та запобіганню дороговартісному ремонту. Важливо зазначити, що своєчасна заміна масла в АКПП є запорукою її довгої та безпроблемної роботи.

Окрім того, експерти рекомендують звертати увагу на такі ознаки, як:

наявність запаху горілого;

погіршення динаміки автомобіля;

ривки або пробуксовки під час перемикання передач.

У разі виявлення будь-якої з цих ознак, необхідно звернутися до спеціаліста для діагностики та, за необхідності, заміни трансмісійної рідини.