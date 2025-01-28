На дорогах зʼявився новий чорно-білий дорожній знак: що він означає?

В Німеччині перебуває дуже багато українців, також чимало наших співвітчизників пересуваються цією країною на власному транспорті. У звʼязку з цим таким водіям буде дуже корисною наступна інформація. Річ в тім, що на дорогах Німеччини зʼявиться новий дорожній знак. Наразі мова лише про автомагістраль А9, яка пролягає між Мюнхеном і Інгольштадтом. Поки що цей знак буде розміщений на даній ділянці дороги в рамках певного експерименту. Однак якщо результати цього експерименту будуть задовільними, то такий знак почне зʼявлятися по всій території Німеччини, або й всій території ЄС.

Що це за знак?

Мова про круглий знак чорно-білого кольору по центру котрого будуть розміщені трикутники. Цей знак буде призначений виключно для автономних і безпілотних автомобілів. Він спеціально не міститиме жодних написів та яскравих елементів, щоб компʼютерні системи не збивалися й коректно працювали. В рамках проєкту буде розміщено тринадцять таких знаків, а вибрали саме цю автомагістраль, тому що саме на ній активно тестуються технології автономного водіння. Цей новий знак мав би суттєво покращити навігацію безпілотних автомобілів й зробити їх їзду ще безпечнішою.

В Німеччині активно працюють над вдосконаленням безпілотних автомобілів, які зможуть їздити без участі водія. Такі машини хочуть залучити в службах таксі та й загалом вже є охочі обзавестися таким автомобілем, адже щоб пересуватися ним не потрібно вміти кермувати транспортом, чи мати водійське посвідчення.

В Україні таких автомобілів ще немає

В нашій країні теж віддалено говорять про подібні розробки, але все це знаходиться ще на надто ранньому етапі розвитку. Є багато українських ІТ-компаній, які працюють над компʼютерними системами, які згодом встановлюють у таких машинах. Також у звʼязку з війною в Україні більший акцент роблять на безпілотній військовій техніці, яка могла б пересуватися без водіїв у зоні бойових дій.