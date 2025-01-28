На дорогах появился новый черно-белый знак: что он значит?

В Германии находится очень много украинцев, также многие наши соотечественники передвигаются этой страной на собственном транспорте. В связи с этим таким водителям будет очень полезна следующая информация. Дело в том, что на дорогах Германии появится новый дорожный знак. Пока речь идет только об автомагистрали А9, которая пролегает между Мюнхеном и Ингольштадтом. Пока этот знак будет размещен на данном участке дороги в рамках определенного эксперимента. Однако если результаты этого эксперимента будут удовлетворительными, то такой знак начнет появляться по всей территории Германии или всей территории ЕС.

Что это за знак?

Речь о круглом знаке черно-белого цвета по центру которого будут размещены треугольники. Этот знак будет предназначен исключительно для автономных и беспилотных автомобилей. Он не будет содержать никаких надписей и ярких элементов, чтобы компьютерные системы не сбивались и корректно работали. В рамках проекта будет размещено тринадцать таких знаков, а выбрали именно эту автомагистраль, потому что именно на ней активно тестируются технологии автономного вождения. Этот новый знак должен существенно улучшить навигацию беспилотных автомобилей и сделать их езду еще безопаснее.

В Германии активно работают над усовершенствованием беспилотных автомобилей, которые смогут ездить без участия водителя. Такие машины хотят привлечь в службах такси, а также уже есть желающие обзавестись таким автомобилем, ведь чтобы передвигаться им не нужно уметь управлять транспортом, или иметь водительское удостоверение.

В Украине таких автомобилей еще нет

В нашей стране тоже отдаленно говорят о подобных разработках, но все это находится еще на слишком раннем этапе развития. Есть много украинских ИТ-компаний, работающих над компьютерными системами, которые впоследствии устанавливаются в таких машинах. Также в связи с войной в Украине больший акцент делается на беспилотной военной технике, которая могла бы передвигаться без водителей в зоне боевых действий.