Українцям вираховуватимуть додаткових 9% від зарплати: на що підуть ці кошти?

В Україні постійно думають над тим, як збільшити пенсійні виплати українцям. Через це в Міністерстві соціальної політики постійно працюють над розробкою нових пенсійних реформ. Кілька років тому одна з таких реформ вже була запроваджена. В результаті тепер українці мають працювати більше років, щоб отримати мінімальний стаж. Також, наразі думають над тим, щоб вираховувати з зарплат українців додаткових 9% для накопичувальної пенсії. Таким чином вдасться збільшити розмір пенсії у майбутньому.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович

Днями про такі плани повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Вона заявила, що додаткові відрахування у розмірі 9% від зарплати дозволять суттєво збільшити розмір пенсії у майбутньому. Також Жолнович додала, що ті хто має можливість та бажання можуть сплачувати й більшу суму і тоді з солідарної системи буде нараховуватися такий самий відсоток.

«Сплачуєте добровільно більше, очевидно, і покриття буде більшим. Але це вже можливість людини самостійно врегулювати, скільки вона буде сплачувати на накопичення, і потім вираховувати той свій відсоток», – каже міністерка.

Також Жолнович детально розповіла, як працює солідарна система та яким чином громадяни зможуть отримувати більші пенсійні виплати.

«Ми з вами заробляємо якусь суму грошей, наприклад 20 тисяч гривень чи 30 тисяч гривень впродовж життя, усереднюємо. І потім з цієї суми сплачуємо певні внески, щоб на старість забезпечити собі якийсь відсоток від цієї суми. Бо зрозуміло, що коли виходиш на пенсію, твоя пенсія не дорівнює твоїй заробітній платі. Коефіцієнт заміщення — це те, який відсоток від сплачених внесків, від заробітної плати ми гарантуємо чи хочемо гарантувати для кожної людини», – додала Жолнович.

Також міністерка зазначила, що такий великий відсоток покриття — це чудова гарантія для майбутньої пенсії.

«Це велика гарантія, бо якщо сьогодні з кожної зарплати ви сплачуєте безпосередньо в пенсійний фонд майже 19%, то гарантія в 40% – це приріст вдвічі цієї суми, це хороша гарантія, і вона визначена європейськими регламентами, і тому ми до неї прагнемо наблизитися. Сьогодні таке покриття, на жаль, у переважної більшості пенсіонерів становить усього 28%. Це недостатньо, ми це розуміємо і думаємо над тим, як би його підвищити», – підсумувала нардепка.