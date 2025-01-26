Частину українців зобов’яжуть обміняти паспорт в 2025: кого це стосується та скільки потрібно платити

Багато українців у 2025 році зіштовхнуться з необхідністю замінити свої паспорти. Це пов’язано з низкою причин, встановлених законодавством.

Чому потрібно міняти паспорт?

Йдеться про такі причини:

Зміна персональних даних. Якщо ви змінили прізвище, ім’я або по батькові, то ваш паспорт більше не відповідає дійсності.

Отримання ІНН. Внесення ідентифікаційного номера платника податків до паспорта є обов’язковим.

Помилки у паспорті. Навіть найменша помилка у ваших документах може створити проблеми при проходженні митного контролю або оформленні інших документів.

Закінчення терміну дії. Паспорт має обмежений термін дії, після закінчення якого він стає недійсним.

Пошкодження документа. Пошкодження сторінок паспорта, фотографії або мікрочіпа роблять документ непридатним для використання.

Відсутність фотографії у паспорті зразка 1994 року. Після досягнення 25 або 45 років необхідно вклеїти нову фотографію.

Для заміни паспорта вам необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг або відділення міграційної служби за місцем проживання. При собі потрібно мати паспорт (якщо він є), ідентифікаційний код, а також інші документи, які можуть знадобитися в залежності від ситуації.

Які переваги нового паспорта?

Новий паспорт має більш сучасний і зручний формат. Завдяки використанню нових технологій, підробити новий паспорт набагато складніше. Новий паспорт містить електронний носій, який дозволяє використовувати його для електронного підпису документів та інших електронних послуг.

Вартість оформлення нового паспорта можна дізнатися у центрі надання адміністративних послуг або на офіційному сайті Державної міграційної служби України. Термін дії паспорта становить 10 років.

Перелік документів, необхідних для оформлення нового паспорта, можна уточнити у центрі надання адміністративних послуг.