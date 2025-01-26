За работу на дому платят 40 000 гривен: что предлагают и кого ищут

Все больше украинцев выбирают удаленную работу, ведь это позволяет зарабатывать значительные суммы, не выходя из дома. Некоторые вакансии предлагают зарплату от 40 тысяч гривен в месяц и выше.

Компания, которая занимается научными публикациями, ищет редактора с опытом работы с научными журналами. Кандидат должен владеть английским языком на высоком уровне и уметь качественно оформлять статьи. Заработная плата составляет от 35 000 до 55 000 гривен.

Компания, специализирующаяся на продажах, ищет менеджера с опытом B2B-продаж. Хотя работа будет удаленной, сначала новому сотруднику нужно будет пройти обучение в офисе. Заработная плата – от 30 000 до 80 000 гривен в зависимости от результатов.

Вакансия менеджера по туризму в гостиничной компании. Обязанности включают обработку входящих запросов от клиентов и продажу туристических услуг. Требуется опыт работы в продажах. Заработная плата – от 50 до 60 тысяч гривен.

По данным аналитиков, наибольшее повышение зарплат в 2024 году получили:

Дизайнеры: +64%

SMM-менеджеры: +62%

Мастера по ремонту компьютерной техники: +56%

Электрики: +50%

Монтажники: +48%

Эти профессии стали наиболее востребованными на рынке труда, что и привело к значительному росту заработных плат.

Медианная зарплата – это такой уровень дохода, ниже которого зарабатывает половина работников, а выше – другая половина. Это более точный показатель среднего дохода, чем арифметическое среднее, поскольку он не искажается очень высокими или низкими зарплатами. Например, если в компании работает 10 человек, 9 из которых получают по 10 000 гривен, а один – 100 000 гривен, то средняя зарплата будет 19 000 гривен, а медианная – 10 000 гривен. Это означает, что большинство работников зарабатывают именно 10 000 гривен, а не 19 000, как показывает среднее значение.