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За роботу вдома платять 40 000 гривень: що пропонують та кого шукають

Yulia26.01.2025

Все більше українців обирають віддалену роботу, адже це дозволяє заробляти значні суми, не виходячи з дому. Деякі вакансії пропонують зарплату від 40 тисяч гривень на місяць і вище.

Компанія, яка займається науковими публікаціями, шукає редактора з досвідом роботи з науковими журналами. Кандидат повинен володіти англійською мовою на високому рівні та вміти якісно оформляти статті. Заробітна плата становить від 35 000 до 55 000 гривень.

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Компанія, що спеціалізується на продажах, шукає менеджера з досвідом B2B-продажів. Хоча робота буде віддаленою, спочатку новому співробітнику потрібно буде пройти навчання в офісі. Заробітна плата – від 30 000 до 80 000 гривень в залежності від результатів.

Робота в офісі

Вакансія менеджера з туризму в готельній компанії. Обов’язки включають обробку вхідних запитів від клієнтів та продаж туристичних послуг. Вимагається досвід роботи в продажах. Заробітна плата – від 50 до 60 тисяч гривень.

За даними аналітиків, найбільше підвищення зарплат у 2024 році отримали:

  • Дизайнери: +64%
  • SMM-менеджери: +62%
  • Майстри з ремонту комп’ютерної техніки: +56%
  • Електрики: +50%
  • Монтажники: +48%

Ці професії стали найбільш затребуваними на ринку праці, що й призвело до значного зростання заробітних плат.

Медіанна зарплата – це такий рівень доходу, нижче якого заробляє половина працівників, а вище – інша половина. Це більш точний показник середнього доходу, ніж арифметичне середнє, оскільки він не спотворюється дуже високими або низькими зарплатами. Наприклад, якщо в компанії працює 10 людей, 9 з яких отримують по 10 000 гривень, а один – 100 000 гривень, то середня зарплата буде 19 000 гривень, а медіанна – 10 000 гривень. Це означає, що більшість працівників заробляють саме 10 000 гривень, а не 19 000, як показує середнє значення.

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Yulia26.01.2025
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