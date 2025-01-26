За роботу вдома платять 40 000 гривень: що пропонують та кого шукають

Все більше українців обирають віддалену роботу, адже це дозволяє заробляти значні суми, не виходячи з дому. Деякі вакансії пропонують зарплату від 40 тисяч гривень на місяць і вище.

Компанія, яка займається науковими публікаціями, шукає редактора з досвідом роботи з науковими журналами. Кандидат повинен володіти англійською мовою на високому рівні та вміти якісно оформляти статті. Заробітна плата становить від 35 000 до 55 000 гривень.

Компанія, що спеціалізується на продажах, шукає менеджера з досвідом B2B-продажів. Хоча робота буде віддаленою, спочатку новому співробітнику потрібно буде пройти навчання в офісі. Заробітна плата – від 30 000 до 80 000 гривень в залежності від результатів.

Вакансія менеджера з туризму в готельній компанії. Обов’язки включають обробку вхідних запитів від клієнтів та продаж туристичних послуг. Вимагається досвід роботи в продажах. Заробітна плата – від 50 до 60 тисяч гривень.

За даними аналітиків, найбільше підвищення зарплат у 2024 році отримали:

Дизайнери: +64%

SMM-менеджери: +62%

Майстри з ремонту комп’ютерної техніки: +56%

Електрики: +50%

Монтажники: +48%

Ці професії стали найбільш затребуваними на ринку праці, що й призвело до значного зростання заробітних плат.

Медіанна зарплата – це такий рівень доходу, нижче якого заробляє половина працівників, а вище – інша половина. Це більш точний показник середнього доходу, ніж арифметичне середнє, оскільки він не спотворюється дуже високими або низькими зарплатами. Наприклад, якщо в компанії працює 10 людей, 9 з яких отримують по 10 000 гривень, а один – 100 000 гривень, то середня зарплата буде 19 000 гривень, а медіанна – 10 000 гривень. Це означає, що більшість працівників заробляють саме 10 000 гривень, а не 19 000, як показує середнє значення.