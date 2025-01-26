Цю помилку допускає кожен другий: як правильно знімати гроші в банкоматі

Ми часто знімаємо готівку з банкоматів, але не завжди дбаємо про свою безпеку. А тим часом, одна маленька дія може захистити ваші гроші від шахраїв – просто натисніть кнопку “Відміна” після завершення операції.

Чому це так важливо? Річ у тому, що після зняття готівки банкомат залишається активним, і ваші дані можуть залишитися в системі. Якщо наступна людина не скасує попередню операцію, вона може отримати доступ до вашого рахунку.

Щоб убезпечити себе, також варто:

Перевіряти банкомат на наявність сторонніх пристроїв. Зловмисники можуть встановлювати на банкоматах спеціальні пристрої, які зчитують дані з вашої картки. Огляньте банкомат перед тим, як вставити картку.

Прикривати клавіатуру під час введення ПІН-коду. Це запобіжить тому, що хтось сторонній побачить ваш пароль.

Не залишати чек у банкоматі. На чеку можуть бути вказані частина номера вашої картки та інші дані, які можуть бути використані шахраями.

Вибирати безпечні місця для зняття готівки. Намагайтеся знімати гроші в добре освітлених місцях, бажано вдень. Уникайте підозрілих банкоматів, розташованих у віддалених або малолюдних місцях.

Регулярно перевіряти виписки по картці. Так ви зможете вчасно помітити будь-які несанкціоновані операції.

Повідомляти банк про будь-які підозрілі транзакції. Якщо ви виявили, що з вашого рахунку були зняті гроші без вашої згоди, негайно зверніться до банку.

Пам’ятайте, що ваша фінансова безпека залежить від вас. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете уникнути неприємностей і зберегти свої гроші.

І ще, не зберігайте ПІН-код разом з карткою. Запам’ятайте його або запишіть в безпечному місці окремо від картки.

Використовуйте додаткові засоби захисту. Деякі банки пропонують додаткові сервіси, такі як SMS-повідомлення про кожну операцію, або одноразові паролі для підтвердження платежів.