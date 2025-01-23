Украинцы имеют пять дней, чтобы выполнить важные требования от облэнерго

Ежемесячно все облэнерго в который раз напоминают украинцам о том, что нужно своевременно подавать показатели счетчиков. Для этого потребители имеют пять дней: два последних дня месяца и три первых дня нового месяца. То есть в январе это 30 и 31 января и соответственно 1, 2 и 3 февраля. Подавать платежки самостоятельно нужно для того чтобы вам корректно начислили оплату за услуги. Если же вы не предоставите данные, то облэнерго самостоятельно их рассчитает, учитывая средний показатель тех платежек, которые вы предоставляли ранее. Такая сумма не всегда достоверна и в большинстве случаев она выше той, которая есть на самом деле.

Как можно передать показатели?

Сегодня передать показатели за электроэнергию максимально просто. Для этого потребителям нужно потратить всего несколько минут своего времени. Вы можете использовать более старый метод и позвонить оператору контакт-центра и передать ему данные. А можете сделать это через одно из приложений, например, чат бот, сайт или даже через обычное смс-сообщение.

Вариант со смс-кой, едва ли не самый простой, однако желательно привязать номер телефона к вашему лицевому счету, чтобы в системе отображалось от кого поступил платеж.

В целом, подавать показатели через смс можно следующим образом:

Прописываем в смс-сообщении код из квитанции, состоящий из десяти цифр. Далее ставим один пробел. После пробела вписываем показатели счетчика.

Отправляете это смс на номер телефона, указанный на сайте вашего облэнерго. На сайте каждого облэнерго есть все возможные вариации подачи показателей счетчика. Вы можете ознакомиться с ними и выбрать тот, который подходит вам больше всего.

Также добавим, что в сообщении важно вставлять пробел между кодом квитанции и показателями счетчика, ведь без него система просто не примет и не расшифрует ваше сообщение.