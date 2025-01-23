Зачем платить больше? Гастроэнтеролог назвала лучшую альтернативу лососю

Рыба является одним из самых ценных продуктов питания, поскольку богата необходимыми для организма веществами. Врач-гастроэнтеролог рассказала о сортах рыбы, которые можно считать «суперпродуктами» и почему они полезны для здоровья.

Лосось — это не просто вкусная рыба, но и незаменимый компонент здорового питания. Он богат на:

Белок. Для строительства мышц и восстановления тканей.

Омега-3 жирные кислоты. Для здоровья сердца, мозга и суставов.

Витамины и минералы. Для поддержания иммунитета, энергии и общего благополучия.

Бюджетные альтернативы лососю: не уступают по пользе!

Хотя лосось и считается королем среди рыбы, его высокая стоимость часто заставляет нас искать более доступные варианты. И хорошая новость заключается в том, что есть немало видов рыбы, которые не уступают лососю по питательности и пользе для здоровья.

Скумбрия. Эта морская красавица – настоящий кладезь омега-3 жирных кислот, которые так необходимы для здоровья сердца и сосудов. Кроме того, скумбрия богата витаминами группы В, положительно влияющими на нервную систему, и витамином D, который укрепляет кости.

Хек. Нежирный и легко усваиваемый хек – идеальный выбор для тех, кто придерживается диеты или имеет проблемы с пищеварением. Эта рыба богата белком, необходимым для построения мышц, а также содержит широкий спектр витаминов и минералов.

Сельдь. Этот традиционный украинский продукт – доступный источник омега-3 жирных кислот и витамина D. Однако, стоит помнить, что чрезмерное потребление соленой сельди может негативно повлиять на артериальное давление. Поэтому лучше выбирать слабосоленую или маринованную рыбу.

Как правильно готовить рыбу, чтобы сохранить ее полезные свойства

Чтобы насладиться всеми преимуществами рыбы для здоровья, важно правильно ее приготовить. Вот несколько советов: