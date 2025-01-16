Почему во время мытья окон нужно использовать вилку: эксперты рассказали об этом и других лайфхаках
Мытье окон – это то с чем сталкивается практически каждая хозяйка, как минимум дважды в год. Этот процесс сложно назвать приятным, а особенно если окна большие, от обычной воды остаются разводы, да и само окно состоит из многих частей, рам, между которыми накапливается грязь, которую сложно удалить. Эксперты собрали целый ряд полезных лайфхаков для тех, кто хочет мыть окна легко, быстро и до идеального блеска. Вам понадобится вилка и ряд других средств, которые есть у каждого дома.
Что делать с вилкой?
Наверняка каждому интересно, чем может помочь вилка во время мытья окон. Это отличный подручный инструмент для тех, у кого окна состоят из многих рам между которыми накапливается грязь. На вилку можно намотать влажную тряпку и аккуратно достать ею даже в наиболее недоступные места.
Какие еще лайфхаки можно взять на вооружение?
Есть целый ряд советов, следуя которым мойка окон превратится в довольно приятный, а главное быстрый процесс.
- Мойте окна всегда в пасмурную погоду. Так вы лучше будете видеть грязь, а еще вода на окнах не будет высыхать слишком быстро и соответственно не будут образовываться разводы.
- Готовьте домашние растворы для мытья окон. Не обязательно покупать готовую химию, ведь дома можно сделать не менее эффективную. Например, хорошо работает уксусная вода. Просто смешайте уксус с водой в соотношении 1:3. Крепкий черный чай тоже отлично справится с пятнами, особенно если речь о жире. А если помыть окна пенкой для бритья, то зимой они не будут запотевать.
- Вытирайте окна скребком или микрофиброй. Это самые простые и самые эффективные варианты. Также можно использовать и обычную газету, но ею, к сожалению, можно сделать на стекле царапины.
В Интернете есть еще больше интересных лайфхаков, например рецепт спрея для глубокой очистки окон. В составе такого спрея вода, обычная мука, уксус и нашатырный спирт. Говорят этим средством хорошо мыть не только окна, но и другие стеклянные поверхности.
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