Почему во время мытья окон нужно использовать вилку: эксперты рассказали об этом и других лайфхаках

Мытье окон – это то с чем сталкивается практически каждая хозяйка, как минимум дважды в год. Этот процесс сложно назвать приятным, а особенно если окна большие, от обычной воды остаются разводы, да и само окно состоит из многих частей, рам, между которыми накапливается грязь, которую сложно удалить. Эксперты собрали целый ряд полезных лайфхаков для тех, кто хочет мыть окна легко, быстро и до идеального блеска. Вам понадобится вилка и ряд других средств, которые есть у каждого дома.

Что делать с вилкой?

Наверняка каждому интересно, чем может помочь вилка во время мытья окон. Это отличный подручный инструмент для тех, у кого окна состоят из многих рам между которыми накапливается грязь. На вилку можно намотать влажную тряпку и аккуратно достать ею даже в наиболее недоступные места.

Какие еще лайфхаки можно взять на вооружение?

Есть целый ряд советов, следуя которым мойка окон превратится в довольно приятный, а главное быстрый процесс.

Мойте окна всегда в пасмурную погоду. Так вы лучше будете видеть грязь, а еще вода на окнах не будет высыхать слишком быстро и соответственно не будут образовываться разводы. Готовьте домашние растворы для мытья окон. Не обязательно покупать готовую химию, ведь дома можно сделать не менее эффективную. Например, хорошо работает уксусная вода. Просто смешайте уксус с водой в соотношении 1:3. Крепкий черный чай тоже отлично справится с пятнами, особенно если речь о жире. А если помыть окна пенкой для бритья, то зимой они не будут запотевать. Вытирайте окна скребком или микрофиброй. Это самые простые и самые эффективные варианты. Также можно использовать и обычную газету, но ею, к сожалению, можно сделать на стекле царапины.

В Интернете есть еще больше интересных лайфхаков, например рецепт спрея для глубокой очистки окон. В составе такого спрея вода, обычная мука, уксус и нашатырный спирт. Говорят этим средством хорошо мыть не только окна, но и другие стеклянные поверхности.