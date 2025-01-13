Чи доведеться переводити годинники у 2025 році: все залежить від президента

Наприкінці 2024 року Верховна Рада прийняла рішення, згідно з яким переводити час на літній та зимовий в Україні більше не будуть. У законопроекті №4201 йдеться про те, що на території країни протягом усього року діятиме єдиний часовий пояс. Більшість українців до цього моменту були переконані, що переведення годинників на зимовий час у жовтні 2024 року було останнім. Однак є один нюанс, який не дозволяє остаточно викреслити з життя закостенілий радянський звичай.

Чи переводитимуть годинники у 2025 році?

Якби самого лише рішення Верховної Ради було достатньо для зміни законодавства, про переведення часу ми б уже й не згадували. Однак для того, щоб законопроект №4201 набрав чинності потрібен ще й підпис президента. Та станом на сьогодні Володимир Зеленський свій підпис на документі все ще не поставив.

Саме тому українці досі не знають, чи доведеться їм навесні знову переводити стрілки годинників. Тим часом до останньої неділі березня – дня, коли всі годинники в Україні традиційно переводять на годину вперед – залишилося трохи більше двох місяців.

Як переведення часу впливає на здоров’я?

Поки політики вирішують, чи переводити українцям час на зимовий та літній, вчені стверджують, що такі стрибки на годину вперед і назад негативно впливають на здоров’я. Зокрема зміна часу двічі на рік має такі негативні наслідки:

Погіршення якості сну. Швидка втомлюваність. Підвищення рівеня стресу. Збільшене навантаження на серцево-судинну систему. Зниження уваги. Зростання ризику виникнення депресії.

Як бачимо, скасування переходу на літній і зимовий час – це не лише питання зручності, а також здоров’я і хорошого самопочуття українців. Тішить лише те, що час, протягом якого на законопроект №4201 можна було накласти вето, вже збіг. Тож вірогідність збереження цієї застарілої, та навіть шкідливої для здоров’я традиції мінімальна.