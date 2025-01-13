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Чи доведеться переводити годинники у 2025 році: все залежить від президента

Рішення Верховної Ради виявилось недостатньо, тож українці цілком можуть повернутися до застарілого радянського звичаю.

Дайнеко Наталія13.01.2025

Наприкінці 2024 року Верховна Рада прийняла рішення, згідно з яким переводити час на літній та зимовий в Україні більше не будуть. У законопроекті №4201 йдеться про те, що на території країни протягом усього року діятиме єдиний часовий пояс. Більшість українців до цього моменту були переконані, що переведення годинників на зимовий час у жовтні 2024 року було останнім. Однак є один нюанс, який не дозволяє остаточно викреслити з життя закостенілий радянський звичай.

Чи переводитимуть годинники у 2025 році?

Якби самого лише рішення Верховної Ради було достатньо для зміни законодавства, про переведення часу ми б уже й не згадували. Однак для того, щоб законопроект №4201 набрав чинності потрібен ще й підпис президента. Та станом на сьогодні Володимир Зеленський свій підпис на документі все ще не поставив.

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Саме тому українці досі не знають, чи доведеться їм навесні знову переводити стрілки годинників. Тим часом до останньої неділі березня – дня, коли всі годинники в Україні традиційно переводять на годину вперед – залишилося трохи більше двох місяців.

Як переведення часу впливає на здоров’я?

Поки політики вирішують, чи переводити українцям час на зимовий та літній, вчені стверджують, що такі стрибки на годину вперед і назад негативно впливають на здоров’я. Зокрема зміна часу двічі на рік має такі негативні наслідки:

  1. Погіршення якості сну.
  2. Швидка втомлюваність.
  3. Підвищення рівеня стресу.
  4. Збільшене навантаження на серцево-судинну систему.
  5. Зниження уваги.
  6. Зростання ризику виникнення депресії.

Як бачимо, скасування переходу на літній і зимовий час – це не лише питання зручності, а також здоров’я і хорошого самопочуття українців. Тішить лише те, що час, протягом якого на законопроект №4201 можна було накласти вето, вже збіг. Тож вірогідність збереження цієї застарілої, та навіть шкідливої для здоров’я традиції мінімальна.

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Дайнеко Наталія13.01.2025
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