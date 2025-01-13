Періть хоч кожен день і заощаджуйте на електриці: як зменшити «апетити» пральної машинки

Пральна машинка – один з найбільш енерговитратних побутових пристроїв. Від того, як часто ви перете та якими програмами користуєтесь напряму залежить сума у платіжці за світло. Тож якщо є можливість заощадити на використанні пралки, чому б цього не зробити. І мова не про відмову від автоматичного прання. Існують деякі нюанси, знаючи які ви зможете заощадити не одну сотню гривень.

Правила ощадливого прання

Щоб не витрачати надто багато на електрику, яку споживає пральна машинка, потрібно лише трохи зменшити її «апетити». Експерти в галузі побутової техніки дали кілька порад, які варто взяти собі за правило:

Знизьте температуру прання

Більшість нескладних забруднень цілком реально відіпрати при температурі 20-30 °C. При цьому енергії пральна машинка витрачатиме значно менше. Якщо деякі забруднення все ж не відпираються, скористайтесь спеціальними засобами для виведення плям або ж обробіть їх вручну перед тим, як покласти у пралку.

Обирайте короткі та екологічні програми

Такі програми економлять не лише електрику, але й воду. Щоправда «лайтовий» режим прання підійде скоріше для того, щоб освіжити одяг. Із сильними забрудненнями екопрограми не впораються, як і з вірусами та бактеріями, що можуть міститися у тканинах. В таких випадках доведеться трохи підвищити температуру прання.

Сортуйте білизну

Відділивши сильно забруднені речі від тих, які потрібно лише освіжити, ви значно знизите навантаження як на пральну машинку, так і на власний гаманець. Речі із помітними плямами, які потребують ретельного прання, можна випрати на тривалішій програмі та з вищою температурою. Решту ж достатньо закинути у пралку лише на 20-30 хв, встановивши низьку температуру прання. Таким чином під час другого циклу вдасться зекономити чимало електрики та води.

Не перевантажуйте барабан пралки

Барабан пральної машинки не можна заповнювати більш ніж на три чверті. Інакше білизна не зможе вільно рухатись і прання буде неефективним. Спроби заощадити, завантаживши барабан машинки «під зав’язку», закінчиться тим, що усю білизну доведеться перепрати ще раз. А в найгіршому випадку пралка просто зламається, що може потягнути за собою ще більші витрати.