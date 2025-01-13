В Украине больше не будет больших пенсий: Правительство назвало максимальную сумму, которую можно получить

Украинские пенсионеры не могут похвастаться большими пенсиями. Львиная доля лиц получают минимальные пенсии, едва достигающие 3000 гривен. Еще определенный процент имеют в среднем 5000-6000 гривен. Совсем мало людей получает пенсию в размере 10 000 гривен и больше, и единицы получают максимальную пенсию, равную десяти минимальным и выше. Оказывается, что пенсии некоторых лиц достигали даже 80 000-100 000 гривен, и это, мол, совсем несправедливо по отношению ко всем остальным. Именно над перерасчетом этих пенсий и будет работать правительство в 2025 году.

С 1 января таких пенсий больше не будет

Кабинет министров Украины ограничил специальные пенсии с 1 января 2025 года. Это означает, что для больших пенсий (превышающих 23 610 грн.) будет применяться специальный понижающий коэффициент. Об этом официально сообщили в Министерстве социальной политики.

“В прошлом году было очень много споров, сетований на то, что некоторые категории граждан во время войны по непонятным причинам получают слишком высокие размеры пенсий. В частности, было очень много жалоб на прокурорские пенсии, что они могут одновременно и работать и получать пенсии по инвалидности. И если посмотреть на структуру пенсионного законодательства, пенсионные выплаты, у нас есть общие пенсии и специальные пенсионные системы, которые исчисляются по другим правилам. Это приводит к тому, что разница в размере пенсий может действительно быть огромной. 100 тыс. грн.”, — говорит первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

Марчак заявляет, что такими пенсионерами есть преимущественно бывшие судьи, прокуроры, представители силовых структур, народные депутаты и другие лица, которые в прошлом имели высокие зарплаты и должности.

“В результате введения этих коэффициентов самые высокие пенсии в течение 2025 года будут уменьшены через систему коэффициентов”, — подытожила Марчак.