Як зекономити на електриці понад 400 грн в місяць: потрібен один «чарівний» пристрій

Нещодавнє підвищення тарифу на електроенергію змусило українців активно шукати способів заощадити на цьому енергоресурсі. І такий спосіб знайшовся. Встановивши один простий прилад споживачі можуть зменшити свої платіжки на понад 400 грн, витрачаючи ту саму кількість кіловат, що й раніше.

Який прилад допоможе заощадити на електриці?

Щоб платити за світло принаймні на третину менше потрібно всього лише встановити двозонний лічильник. Такий лічильник працює за принципом «день-ніч», завдяки чому за використану у нічні години електрику споживач платить за зниженим тарифом. Ось, як це працює:

із 7:00 до 23:00 – вартість 1 кВт-год складає 4,32 грн;

з 23:00 до 7:00 – 1 кВт-год коштує 2,16 грн.

За наявності такого лічильника родина із 3-4 чоловік, що в місяць споживає близько 300 кВт-год, цілком може заощадити 430 грн і навіть більше, використовуючи принаймні 200 кВт-год в нічний час. Цього легко досягти, якщо вмикати найбільш енерговитратні пристрої, такі як пральна машинка, посудомийка, бойлер тощо, лише з 23:00 до 7:00.

Як перейти на двозонний лічильник?

Щоб перейти на оплату світла за подвійним тарифом недостатньо просто купити новий лічильник і встановити його. Потрібно виконати наступні кроки:

Подати заяву до свого постачальника із проханням змінити тарифний план. Для цього потрібен паспорт, ідентифікаційний код та діючий договір на постачання електрики. Заплатити за встановлення лічильника (близько 700 грн) та отримати від постачальника перелік сертифікованих пристроїв. Придбати двозонний лічильник. Його вартість зараз становить від 2000 до 3000 грн. Знову звернутися до свого постачальника та викликати майстра, який демонтує старий та встановить новий лічильник. При цьому обов’язково прослідкуйте, щоб майстер надав акт про виконанні ним роботи.

Після цього оплата за світло почне нараховуватися за новим тарифом, а платіжка, що надійде наступного місяця, приємно здивує.