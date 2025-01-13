В Україні більше не буде великих пенсій: Уряд назвав макисмальну суму, яку можна отримати

Українські пенсіонери не можуть похвалитися великими пенсіями. Левова частка осіб отримують мінімальні пенсії, які ледь сягають 3000 гривень. Ще певний відсоток мають в середньому 5 000-6 000 гривень. Зовсім мало людей отримує пенсію розміром у 10 000 гривень та більше, й одиниці отримують максимальну пенсію, яка дорівнює десятьом мінімальним та вище. Виявляється, що пенсії деяких осіб сягали навіть 80 000-100 000 гривень, й це, мовляв, зовсім несправедливо щодо всіх інших. Саме над перерахунком цих пенсій й працюватиме Уряд у 2025 році.

З 1 січня таких пенсій більше не буде

Кабінет Міністрів України обмежив спеціальні пенсії з 1 січня 2025 року. Це означає, що для великих пенсій (які перевищують 23 610 грн) буде застосовуватись спеціальний понижувальний коефіцієнт. Про це вже офіційно повідомили у Міністерстві соціальної політики.

“Минулого року було дуже багато суперечок, нарікань на те, що деякі категорії громадян під час війни з незрозумілих причин отримують надто високі розміри пенсій. Зокрема було дуже багато скарг на прокурорські пенсії, що вони можуть одночасно і працювати й отримувати пенсії по інвалідності. І якщо подивитися на структуру пенсійного законодавства, пенсійних виплат, у нас є загальні пенсії й спеціальні пенсійні системи, які обчислюються за іншими правилами. Це призводить до того, що різниця у розмірі пенсій може справді бути величезною. Є окремі пенсії, які можуть сягати 80-100 тис. грн.», – каже перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак.

Марчак заявляє, що такими пенсіонерами є переважно колишні судді, прокурори, представники силових структур, народні депутати та інші особи, які у минулому мали високі зарплати та посади.

«Внаслідок запровадження цих коефіцієнтів найвищі пенсії, які є, протягом 2025 року будуть зменшені через систему коефіцієнтів“, – підсумувала Марчак.