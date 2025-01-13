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В Україні більше не буде великих пенсій: Уряд назвав макисмальну суму, яку можна отримати

Карел Тетяна13.01.2025

Українські пенсіонери не можуть похвалитися великими пенсіями. Левова частка осіб отримують мінімальні пенсії, які ледь сягають 3000 гривень. Ще певний відсоток мають в середньому 5 000-6 000 гривень. Зовсім мало людей отримує пенсію розміром у 10 000 гривень та більше, й одиниці отримують максимальну пенсію, яка дорівнює десятьом мінімальним та вище. Виявляється, що пенсії деяких осіб сягали навіть 80 000-100 000 гривень, й це, мовляв, зовсім несправедливо щодо всіх інших. Саме над перерахунком цих пенсій й працюватиме Уряд у 2025 році.

З 1 січня таких пенсій більше не буде

Кабінет Міністрів України обмежив спеціальні пенсії з 1 січня 2025 року. Це означає, що для великих пенсій (які перевищують 23 610 грн) буде застосовуватись спеціальний понижувальний коефіцієнт. Про це вже офіційно повідомили у Міністерстві соціальної політики.

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Минулого року було дуже багато суперечок, нарікань на те, що деякі категорії громадян під час війни з незрозумілих причин отримують надто високі розміри пенсій. Зокрема було дуже багато скарг на прокурорські пенсії, що вони можуть одночасно і працювати й отримувати пенсії по інвалідності. І якщо подивитися на структуру пенсійного законодавства, пенсійних виплат, у нас є загальні пенсії й спеціальні пенсійні системи, які обчислюються за іншими правилами. Це призводить до того, що різниця у розмірі пенсій може справді бути величезною. Є окремі пенсії, які можуть сягати 80-100 тис. грн.», – каже перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак.

Марчак заявляє, що такими пенсіонерами є переважно колишні судді, прокурори, представники силових структур, народні депутати та інші особи, які у минулому мали високі зарплати та посади.

«Внаслідок запровадження цих коефіцієнтів найвищі пенсії, які є, протягом 2025 року будуть зменшені через систему коефіцієнтів“, – підсумувала Марчак.

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Карел Тетяна13.01.2025
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